Fábián Bettina után Betlehem Dávidot is kórházba juttatta a szennyezett Szajna

Joggal voltak félelmei Fábián Bettinának a nők 10 kilométeres nyílt vízi versenye előtt a Szajna szennyezettsége miatt. Aztán vállalta a versenyt, óriási úszással a pontszerző ötödik helyet szerezte meg, biztos, ami biztos, pálinkával „fertőtlenített”, de másnap rosszul lett és kórházba került, infúziót kapott. Azóta kiderült, hogy párja, a párizsi olimpián nyílt vízi úszásban bronzérmet szerző, a medencében 1500 méteres gyorsúszásban negyedik Betlehem Dávid sem úszta meg a Szajna szennyezettségét, és a Nemzeti Sport információi szerint az olimpia után mind a ketten infúziós kezelésre szorultak azért, mert úsztak a „tiszta” Szajnában.

Infúzióra kötve egy párizsi kórházban. Fotó: Instagram/Fábián Bettina

Előbb péntekről szombatra virradó éjszaka Bettina került kórházba, miután előbb rosszul érezte magát, majd jött a hányás – még a gyógyszer sem maradt meg az olimpiai 5. sportolóban –, majd belázasodott. A kórházban infúzióra kötötték, és ennek hála, legalább hétfőn haza tudott utazni. Azonban megint rosszul lett a repülőn, emiatt tolókocsin hagyta el a Liszt Ferenc repülőteret.

Bettina azóta már meggyógyult, ám rögtön utána már nem magáért, hanem szerelméért kellett aggódnia. Betlehem Dávid ugyanis éppen lement autóval lakóhelyére, Zalaegerszegre, amikor egyszer csak félreállt, mert úgy érezte, jobb, ha mentőt hív. Azonnal kórházba vitték az olimpiai bronzérmes úszót, aki csak akkor mert üzenni barátnőjének, amikor már neki is bekötötték az infúziót.

A párizsi olimpia dobogóján még nem sejtette Betlehem Dávid, mi vár rá itthon. Fotó: Csudai Sándor

– Benne volt a pakliban, hogy velem is ugyanaz történik, mint Bettivel. Ugyanakkor a teljes képhez hozzátartozik, hogy én az olimpia előtt elkaptam egy vírust, le volt gyengülve a szervezetem, és mielőtt kiutaztam Párizsba, a hasi ultrahang is azt mutatta, hogy a beleim még gyulladtak némiképp. Aztán hazajöttünk, nálam is jött a hányás és hasmenés, de mivel jobban lettem, elindultam haza, Zalaegerszegre. Harmincöt percre lehettem az otthonomtól, amikor újra jött a szúró érzés, de akkor már a mellkasom is feszített, nehezen vettem a levegőt, vezetni sem tudtam rendesen. Mentőt hívtam, mert ezt találtam a legjobb megoldásnak. Szegény édesapámat az egyik ügyfele hívta fel, hogy látta az autómat az út szélén, s látta a mentőket is. Ők így tudták meg, hogy visznek a kórházba – elevenítette fel a nem túl kellemes emlékeket Betlehem Dávid.

Szerencsére már mindkét úszó rendben van, gyógyultnak érzik magukat, így pár napra elutaznak nyaralni, majd a hazajövetelük után nem sokkal Amerikába repülnek, ahol mindketten üzleti szakon kezdik meg tanulmányaikat az Észak-karolinai Egyetemen.