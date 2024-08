Ütötték-vágták az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávidot, ő is odarúgott

Olyan bravúrt hozott össze az aranyérmes Rasovszky Kristóf és a harmadik helyezett Betlehem Dávid, ami korábban egyetlen nemzet úszóinak sem sikerült az olimpiák 10 kilométeres férfi nyíltvízi versenyeiben: a 2008 óta a műsoron szereplő számban most először fordult elő, hogy egy ország két versenyzője is dobogóra állt (a nőknél Pekingben volt még két brit a dobogón, de ők ezüst- és bronzérmet szereztek).

A két érmes, Betlehem Dávid és Rasovszky Kristóf ünnepelnek a célba érés után a Szajnában (Fotó: Csudai Sándor)

Rasovszky a győzelme után elmondta, hogy kellett neki az is, hogy jókor jött a pofon a júniusi Európa-bajnokságon, amelyen csak kilencedik lett, de Betlehem épp ellenkezőleg érezhette, hiszen ő ott egyéniben arany- és bronzérmes volt, és most a párizsi olimpián is dobogóra állt.

– Nekem felér egy arannyal, hogy Kristóffal együtt lehettem a dobogón. Nagyon büszke vagyok magunkra – emelte ki a húszéves úszó, aki korábban az 1500 méteres medencés úszásban is közel volt az éremszerzéshez, kis különbséggel, óriási országos csúccsal negyedik lett.

Betlehem tíz kilométeren szinte végig az élmezőnyben úszott, a végén pedig nagy csatában, a cél előtt előzte meg a bronzéremért az olasz Domenico Acarenzát, akit végül mindössze hat tizedmásodperccel utasított maga mögé.

Betlehem Dávid: Voltak durva szituációk

– Az utolsó forduló után tudtam, hogy nem azzal kell foglalkozni, hogy megpróbáljunk felúszni az élen Kristófékra, hanem az a lényeg, hogy most inkább én legyek egy kicsit szemét, üssem Acaraneza kezét, összeakadjunk. Így lemaradtunk Kristófékról, volt hely előttünk, nem kellett a lábvízzel törődni, csak egymással voltunk elfoglalva. Én voltam a türelmesebb, ez döntött a végén.

Betlehemet ütötték-vágták a mezőny sűrűjében, a sapkáját is elveszítette emiatt.

– Örülök, hogy nem történt komolyabb sérülés, mert elég sokan voltak, akik agresszívabban próbáltak előzni – árulta el. – Ez egy olimpia, ez volt a nehéz benne, mert nagy volt a tét, és ment az adok-kapok, nekem is muszáj volt odarúgnom valakinek, voltak durva szituációk. A végén kicsit igazságtalannak kellett lennem Acarenzával, rá kellett ütnöm a kezére, hogy leváljak róla. Ezeket meg kell tenni, mert más is megtenné.