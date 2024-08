Számmisztika és gumikacsa is kellett Rasovszky olimpiai aranyához

Őrületes úszással, gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratva lett olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf péntek délelőtt a férfiak tíz kilométeres nyíltvízi versenyében a Szajna piszkos vizében, ráadásul jó barátja, edzőtársa, Betlehem Dávid bejött a harmadik helyre, így dupla magyar dobogó született.

Az aranyérmes Rasovszky Kristóf és a bronzérmes Betlehem Dávid ünnepel (Fotó: Csudai Sándor)

– Nagyon nehéz volt a Szajnában úszni, de készültünk erre, edzettünk otthon a Dunában, ami jól felkészített minket, és tegnap végig nézve a lányok versenyét, számítottam rá, hogy ha tudok vezetni a verseny nagy részében, akkor nagy gond nem lehet, mert visszafelé, ha az első a fal mellett úszik, szinte lehetetlen előzni. A végén bíztam benne, hogy ezt már nem lehet elvenni tőlem – értékelt Rasovszky a győzelme után.

Rasovszky: Jókor jött a pofon az Európa-bajnokságon

Három éve a tokiói olimpián második volt, akkor azt mondta, az egy megnyert ezüst volt, aztán tavaly a fukuokai vb-n újra második lett, de 2024-ben eljött az ő ideje. A februári dohai világbajnokságon győzött, ezzel Magyarország első vb-aranyát szerezte a klasszikus 10 kilométeres távon, és most az olimpiát is megnyerte. A júniusi belgrádi Európa-bajnokságon viszont csak kilencedik volt, és szerinte ez is kellett a mostani sikerhez.

– A legjobbkor jött egy kisebb pofon az Európa-bajnokságon azzal, hogy nem sikerültek az egyéni versenyek – mondta Rasovszky. – Ugyanúgy volt, mint Tokió előtt, az Eb akkor sem sikerült, az olimpia meg igen. Mindent arra tettünk fel, hogy ez a tíz kilométer jól süljön el, mindhárom egyéni számomat feláldoztuk ezért a medencében, nem jöttünk ki túl korán Párizsba, és ez kifizetődött.

– Nagyon sokat készültem arra, hogy fejben ott legyek, ne legyen teher az, hogy világbajnokként jövök ide – tette hozzá. – Ez talán jobban sikerült, mint bárki másnak, ez is sokat közrejátszott abban, hogy így sikerült ez az úszás. Éreztem, hogy nyugodt vagyok, sokkal nyugodtabb, mint Tokióban voltam. Az elmúlt három évben sikerült még érni, felnőni.

Számmisztika és gumikacsa, ezek is kellettek a sikerhez

Rasovszky hisz a számmisztikában, vannak kabalái, rituáléi (úszás közben például olykor 99 Luftballonst énekel), és ezeknek is fontos szerepük volt az olimpiai győzelmében.

– Küldött jeleket nekem a világ, hogy bízzak magamban, egyrészt ugye a 19-es rajtszámot kaptam, és amióta házas vagyok, egyre jobban hiszek a számmisztikában is, és a 19 a győzelem száma – árulta el. – Másrészt a nőknél Sharon van Rouwendaal nyert, aki a tokiói olimpián ugyanúgy ezüstérmes, az idei dohai vb-n meg ugyanúgy aranyérmes, mint én. Szóval ez is egy üzenet volt nekem, hogy meg lehet csinálni.