Félt a piszkos Szajna vizétől a magyar lány, aztán elképesztőt úszott benne

– Az úszás részétől félek a legkevésbé, az edzések jól sikerültek, most semmi sem hátráltatott. A Szajnától már inkább tartok, nem sok jót hallottunk róla, és ugye, mi próbáljuk ki először, milyen a víz, a sodrás… – osztotta meg félelmeit Fábián Bettina a nők 10 kilométeres nyíltvízi versenyének egyetlen magyar indulója a párizsi olimpián. Mint ismert, a Szajna vizének szennyezettsége miatt az utolsó pillanatig kérdéses volt, hogy hol és mikor rendezik meg a versenyt, végül csütörtök hajnalban kaptak zöld jelzést a rendezők.

Fábián Bettina a nők 10 kilométeres nyílt vízi versenyén a Szajnában. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A tavalyi fukuokai vb-n csapatban ezüst-, az idei dohai vb-n szintén csapatban bronzérmes és Belgrádban Európa-bajnok Fábián Bettina az első kör végén a 20. helyen állt, a hátránya 58 másodperc volt az élen haladó mögött, de ez még a hatkörös verseny korai szakasza volt. Később az első olimpiáján szereplő magyar úszó szépen zárkózott fel, stabilizálta a helyét a top tízben, sokáig a nyolcadik hely környékén mozgott, a hátránya volt, hogy tíz másodpercre is csökkent.

Az utolsó kör kezdetére az első három helyezett elhúzott az üldözőktől, az ő befogásukra nem maradt sok remény. Fábián a negyedik, ötödik, hatodik helyért küzdött. A medencés úszásban 1500 méteren is erős 19 éves tehetség hajrája általában erős, most is lehetett bízni abban, hogy begyújtja a rakétákat, és az utolsó körön már a frissítésből sem kért, minden erejével a cél felé haladt.

Fábián Bettina: Nem lett volna elérhetetlen az érem

Végül a győztes holland, Sharon van Rouwendaal mögött 42,7 másodperces hátránnyal a pontszerző ötödik helyen csapott a célba Fábián Bettina nagy hajrával 2:04:16,90 órás idővel. Megelőzte többek között a németek tavalyi világbajnokát, a kilencedik helyen célba érő Leonie Becket is.

Rouwendaal a 2016-os riói olimpián már bajnok volt, három éve Tokióban ezüstérmet szerzett, most újra ő lett a győztes, miután a hajrában leúszta az ausztrál Moesha Johsont, aki mögött az olasz Ginerva Taddeucci lett a bronzérmes. A negyedik helyen Tokió olimpiai bajnoka, a brazil Ana Marcela Cunha mindössze 1,2 másodperccel előzte meg az ötödik Fábiánt a 10 kilométeres táv végén.

– Tudtam, hogy sokat ki fog venni belőlem ebben a folyóban az úszás – értékelt Fábián Bettina. – A Dunában sokat gyakoroltam, ott két kör után már ki voltam készülve, így tudtam, hogy a végén nagyon kell a hajrá. Habár szembeáramlattal kellett úszni, nem jött ki annyira jól, de arra jó volt, hogy az olaszt lehajráztam, így lettem ötödik. Nem lett volna elérhetetlen az érem, de az ellenáramlatok miatt olyan szakadások voltak, amit nem tudtam volna behozni, még az olimpiai bajnok Cunha sem tudta.

Az előző olimpián Olasz Anna negyedik volt ugyanebben a számban, Fábián Bettina most az övéhez hasonlóan jó eredményt ért el. A férfiak nyílt vízi versenyét péntek reggel rendezik, itt a Tokióban ezüstérmes, idén Dohában világbajnok Rasovszky Kristóf és a Párizsban 1500 méteren már negyedik helyezett Betlehem Dávid – aki egyébként Fábián Bettina párja – éremeséllyel ugrik a Szajna vizébe.