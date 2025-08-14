Szijjártó PéterpatriótaBrüsszel

Szijjártó Péter: Brüsszel el akarja takarítani a békepárti, patrióta kormányokat

„Egyre durvább külső beavatkozási kísérletek zajlanak Közép-Európában. Brüsszel el akarja takarítani a békepárti, patrióta kormányokat, ezért a térség országainak még erősebben ki kell állniuk a szuverenitásuk mellett” – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 18:17
Szijjártó Péter Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tárcavezető arról számolt be a szlovák és a szerb kollégájával, Juraj Blanárral és Marko Duriccsal folytatott telefonos egyeztetését követően, hogy a felmérések, melyek szerint a szlovákok már csak a forradalomban bíznak, Von der Leyen és Weber nyílt támogatása a Tisza Pártnak, valamint a tegnap esti szerbiai erőszakos események mind-mind ugyanannak a brüsszeli forgatókönyvnek a különböző fejezetei.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszel terveiről beszélt
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszel terveiről beszélt
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI 

A külügyminiszter a brüsszeli tervekről beszélt

A békepárti, patrióta, nemzeti érdeket követő kormányokat el akarják takarítani, hogy helyükre brüsszeli bábkormányokat ültessenek

– figyelmeztetett. Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy Brüsszel végleg megszűnt világpolitikai tényezőnek lenni, ezt bizonyítja az is, hogy az e heti alaszkai amerikai–orosz tárgyaláson nem osztanak lapot Európának. 

Ez jól láthatóan frusztrálja a mainstream liberális politikai vezetőket, s ennek következtében egyre nő a nyomás a békepárti, nemzeti érdeket követő, Brüsszelnek nem behódoló kormányokon

– hangsúlyozta. Majd azzal folytatta, hogy ma már a napnál világosabb, hogy egyre durvább destabilizáló, kormánybuktató, külső beavatkozási kísérletek zajlanak Közép-Európában a patrióta szlovák, magyar és szerb kormányokkal szemben.

Ma telefonon egyeztettem Juraj Blanár szlovák és Marko Durics szerb kollégámmal, akikkel egyetértettünk, hogy a durva külső beavatkozási kísérletek közepette még erősebben ki kell állnunk a szuverenitásunk és a béke ügye mellett. Megerősítettük, hogy mindebben számíthatunk egymás szolidaritására

– húzta alá. 

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekjegesmedve

Trump, Putyin és a jegesmedve kiakasztja Von der Leyenéket Alaszkában + videó

Bayer Zsolt avatarja

Bayer Zsolt legfrissebb blogbejegyzéséhez az MI is hozzájárult.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.