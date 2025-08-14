Szijjártó Péter: Brüsszel el akarja takarítani a békepárti, patrióta kormányokat

A tárcavezető arról számolt be a szlovák és a szerb kollégájával, Juraj Blanárral és Marko Duriccsal folytatott telefonos egyeztetését követően, hogy a felmérések, melyek szerint a szlovákok már csak a forradalomban bíznak, Von der Leyen és Weber nyílt támogatása a Tisza Pártnak, valamint a tegnap esti szerbiai erőszakos események mind-mind ugyanannak a brüsszeli forgatókönyvnek a különböző fejezetei.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszel terveiről beszélt

A külügyminiszter a brüsszeli tervekről beszélt

A békepárti, patrióta, nemzeti érdeket követő kormányokat el akarják takarítani, hogy helyükre brüsszeli bábkormányokat ültessenek

– figyelmeztetett. Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy Brüsszel végleg megszűnt világpolitikai tényezőnek lenni, ezt bizonyítja az is, hogy az e heti alaszkai amerikai–orosz tárgyaláson nem osztanak lapot Európának.

Ez jól láthatóan frusztrálja a mainstream liberális politikai vezetőket, s ennek következtében egyre nő a nyomás a békepárti, nemzeti érdeket követő, Brüsszelnek nem behódoló kormányokon

– hangsúlyozta. Majd azzal folytatta, hogy ma már a napnál világosabb, hogy egyre durvább destabilizáló, kormánybuktató, külső beavatkozási kísérletek zajlanak Közép-Európában a patrióta szlovák, magyar és szerb kormányokkal szemben.

Ma telefonon egyeztettem Juraj Blanár szlovák és Marko Durics szerb kollégámmal, akikkel egyetértettünk, hogy a durva külső beavatkozási kísérletek közepette még erősebben ki kell állnunk a szuverenitásunk és a béke ügye mellett. Megerősítettük, hogy mindebben számíthatunk egymás szolidaritására

– húzta alá.

