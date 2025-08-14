koronavírusvírusCovid-19

Koronavírus: friss adatokat közöltek a szakemberek

A szakemberek megkongatták a vészharangot.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 14. 17:57
vírus, covid
Forrás: Pexels
A múlt héten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). 

Fotó: NNGYK

Emelkedést tapasztaltak Békéscsaba és Salgótarján mintájában, míg 20 ellátási területen a stagnálás volt jellemző, csökkenést pedig egyik ellátási terület szennyvízmintájában sem mértek. Az örökítőanyag koncentrációja Pécsen, Debrecenben, Nyíregyházán, Budapest északi, déli és központi mintáiban, valamint az agglomeráció mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

A szennyvízminták alapján egyes ellátási területeken a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő hetekben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

