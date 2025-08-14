ZelenszkijOroszországUkrajna

Zelenszkij újabb fogolycseréről számolt be

Fogolycserét jelentett be az ukrán elnök. A közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írja Zelenszkij, hogy a hazatérő 84 fogoly között lesznek civilek is.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 17:58
Fotó: JOSE COLON Forrás: ANADOLU
Az ukrán elnök közösségi oldalán posztolt róla, hogy újabb nagyszabású fogolycsere zajlott Ukrajna és Oroszország között. Bejegyzésében Zelenszkij arról ír, hogy a mostani megegyezés alapján 84 fő térhetett haza Ukrajnába. 

Zelenszkij szerint lesznek még cserék
Zelenszkij szerint lesznek még cserék 
Fotó: ZELENSKIY/OFFICAL TELEGRAM ACCOU/ANADOLU

Az elnök beszámolója a mostani csere keretében nagyon régóta fogva tartott katonák és civilek is hazatértek. 

A ma szabadon engedett civilek között vannak olyanok is, akiket az oroszok 2014, 2016 és 2017 óta tartottak fogva. A szabadon engedett katonák között pedig vannak, akik Mariupolt védték

– írta Zelenszkij. 

Az elnök egyúttal  köszönetet mondott az ukrán szolgálatoknak és az Egyesült Arab Emírségeknek is, amiért közvetített a fogolycserében. 

A szabadon engedettek között van egyébként sajtóinformációk szerint olyan civil, akit még 2019-ben csuktak le. Egyikük egy Luhansz megyéből származó tanárnő. 

A fogolycserék kapcsán Zelenszkij hangsúlyozta, hogy lesznek még hasonló akciók a jövőben. Habár korábban az ukrán elnök közel sem tűnt ilyen lelkesnek, amikor hasonló akcióról volt szó. 

Zelenszkij korábban nem sietett 

A két fél a háború alatt már több fogolycserét is lebonyolított. A mostani cserék feltehetőleg még mindig azok, amelyben megállapodtak a legutóbbi tárgyalás során Isztambulban. Habár a békéhez a felek nem kerültek közelebb akkor, azonban abban megállapodtak, hogy több részletben kicserélik foglyaik egy részét. 

Az ezt megelőző akciók azonban nem voltak ilyen zökkenőmentesek. 

Idén májusban a konfliktus kirobbanása óta a legnagyobb cserét hajtotta végre Oroszország és Ukrajna, aminek keretében 390 fő térhetett haza mind két oldalon, azonban utána változott a helyzet. 

Az akkori cserét szintén újabbaknak kellett volna követnie, azonban Kijev ettől elzárkózott, miután az oroszok több, elesett ukrán katona holttestét is át akarták adni. Az ukránok nemcsak hogy a fogolycserét nem folytatták, de napokig a holttesteket sem vették át a határon. 

Kijev arra hivatkozott, hogy erről nem született korábban megállapodás. Később aztán mégis átvett 1200 holttestet, amelyek nagy része Donyeck, Zaporizzsja, Harkiv, Herszon, Luhanszk és Szumi megyéből származott. Az elhunytak végső búcsúztatása előtt teljes körű törvényszéki vizsgálatot folytattak le, hogy biztosan megállapítható legyen személyazonosságuk.

A hírek szerint Zelenszkij megmozdulása mögött az az egyszerű tény húzódott meg, hogy amennyiben egyszer átveszik a holttesteket, úgy ez az átvétel automatikusan kártérítési kötelezettséget von maga után az elesettek hozzátartozóinak. Ezt azonban minden jel szerint nem akarta az ukrán állam kifizetni. 

Borítókép: Ukrán katonák a csere után (Fotó: AFP)

