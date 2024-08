„Mostantól új Milák Kristófot láthatunk” – vallja a Honvéd elnöke

Két arany-, négy ezüst- és két bronzérmet szereztek a Honvéd sportolói a párizsi olimpián, ezzel a kispesti klub versenyzői voltak a legsikeresebbek hazánkban. Az érmek minőségében Milák Kristóf járt az élen, aki 100 méteres pillangóúszásban győzött, 200-on pedig második lett. A hazaérkezéskor nyilvánosan hosszú idő után először megszólaló Milák azoknak mondott köszönetet, akik feltétel nélkül bíztak benne, s e szavak Gergely Istvánnak is szólhattak, aki korábban a Honvéd elnökeként megvédte a sokat kritizált úszót.

Csipes Tamara és Milák Kristóf, a Honvéd két klasszisa volt a legeredményesebb az olimpián. Fotó: Csudai Sándor

– Kristóffal van egy egyezségünk, és amíg ezt betartja, addig minden fórumon ki fogunk állni mellette – mondta erről lapunknak Gergely István. – Ez nem Milák Kristóf kiváltsága, ugyanígy van az összes sportolónkkal, csak nála az elmúlt egy évben ez látványosabbra sikerült, mert komoly színház alakult ki körülötte. Sokan nem értették, hogy mi zajlik, vagy ha értették is, nem a legszerencsésebben kezelték.

Gergely István: Lehetett tudni, Milák merre járt

Sok volt a kérdés és nem voltak válaszok, ezért terjedtek akár egészen vad pletykák is arról, hogy Milák hol, kivel és hogyan készült. – Mi mindig tudtuk, amit kellett, kapcsolatban álltunk vele – tisztázta Gergely. – Eleve napra, órára pontosan meg kellett jelölnie, hol tartózkodik az esetleges doppingellenőrzések miatt. Tehát lehetett tudni, Kristóf merre járt, és edzett annyit, amiből kisült egy újabb arany- és ezüstérem az olimpián. Mi abban állapodtunk meg, hogy Párizsban a korábbi eredményeihez méltó teljesítményt nyújt majd, és ezt kérdés nélkül véghez vitte.

Mit hozhat a jövő? Erőnléti edzője, Zala György szerint Milák folytatja, és a 24 éves klasszissal a Honvéd is tovább tervez. – Le fogunk ülni vele, kivesézzük az eddigieket és fel kell vázolni egy új jövőképet – válaszolta Gergely. – Korábban már érintettük ezt a témát vele, tudjuk, hogy mit és hogyan szeretne elérni, amiben továbbra is támogatnánk. Az biztos, hogy az olimpián lekerült a válláról egy nagy teher, elérte, amit tervezett, és azóta kinyílt, újra mosolyog, sokkal kommunikatívabb lett. Szerintem mostantól új Milák Kristófot láthatunk majd.

Csipes Tamara félig teli pohárral búcsúzik

Az érmek számát tekintve egy másik honvédos, a kajakozó Csipes Tamara volt a legsikeresebb magyar az olimpián a két ezüst- és egy bronzérmével. A hamarosan 35 éves kétszeres olimpiai bajnok elbúcsúzott az élsporttól, és esetében Gergely szerint fontos, hogy ezt úgy tudta megtenni, hogy mindent kiadott magából, és nem maradhatott benne hiányérzet azért, mert az arany Párizsban nem jött össze.

– Már eddig is gyönyörű pályafutása volt, de Párizsban a fizikai felkészültség mellett olyan szellemi erőt is mutatott, amivel abszolút vezér volt, példát mutatott a fiatalabbaknak – fogalmazott Gergely. – Jó volt látni, hogy örült az ezüstérmeinek, félig teli volt a pohár, ami fontos a jövőre nézve.

A Honvéd 24 éves kajakozója, Gazsó Dóra párosban és a négyes hajó tagjaként második és harmadik helyet szerzett Csipes mellett Párizsban. – Tami felkarolta Dorkát, aki nagy tehetség és számítunk rá a jövőben is. Dorka pedig elfogadta Tamit a mentorának, és persze Csipes Ferenc munkája is nagyon kellett, mert ha nem ő az edző, nem biztos, hogy lesz ilyen eredmény vagy kialakul ilyen erős kohézió a lányok között – méltatta Gergely István Csipes Ferencet, akit az olimpia előtt abúzussal vádolt meg a sportág legendája , Kozák Danuta.

Siklósi Gergely felelősséget vállalt

Milák mellett a vívó Siklósi Gergely lett olimpiai bajnok Párizsban a Honvéd sportolói közül a párbajtőrcsapattal. – Megmutatta, hogy nemcsak kivételes egyéniség, hanem képes felelősséget vállalni a társaiért – mondta róla a klubelnök. – Neki szinte fontosabb volt a siker csapatban, mint egyéniben, és ezt tettekkel is alátámasztotta azzal, hogy ő vitte be az aranytust. De ne feledkezzünk meg az egyéni csúcsokat döntő atlétáinkról, a birkózó Lévai Zoltánról és a dzsúdós Özbas Szofiról sem, akik most már tudják, milyen egy olimpia és minden megvan bennük ahhoz, hogy ezzel a tapasztalattal a holnapot szebbé tegyék, mint amilyen a tegnap volt.

Siklósi Gergely volt az olimpiai bajnok párbajtőrcsapat vezére. Fotó: Csudai Sándor

Gergely István klubvezetőként nem csak érmekben gondolkodik, fontosnak tartja, hogy a Honvéd 14 sportolót küldött az olimpiára hat különböző sportágban. A 2021-ben megrendezett tokiói olimpiához képest pedig ugyanazt az éremszámot produkálták, és ugyanúgy a legjobb pontszerző magyar klub lett az övék.

– Ehhez kell a létesítményi, egészségügyi, szakmai háttér, ami hozzásegíti a sportolóinkat a sikerhez – árulta el Gergely. – Ez nem csak a pénzen múlik, lehet, hogy máshol két forinttal többet adnak, de mindamellett, hogy a megfelelő megbecsülést biztosítjuk, a mi sportolóink a pénzre inkább hozadékként és nem célként tekintenek. Aki sikeres, az pedig a kitartó munkával úgyis megfelelő egzisztenciát teremthet magának.