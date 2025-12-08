Ukrajna villamoshálózatának javítása hetekig tarthat

Az Ukrenerho szerint az orosz légitámadás után a hálózat helyreállítása több hetet vehet igénybe. Ukrajna állami villamoshálózat-üzemeltetőjének a vezetője szerint a helyzet súlyos.

Ukrajna villamoshálózata komoly károkat szenvedett

(Fotó: HANDOUT / STATE EMERGENSY SERVICE OF UKRAI)

Vitalij Zajcsenko, az Ukrenerho vezetője az ukrán állami televízió híradójában nyilatkozva elmondta, hogy a helyzet súlyos, a helyreállítási munkálatok hetekig, nem pedig napokig fognak tartani.