Ukrajna villamoshálózatának javítása hetekig tarthat

Az Ukrenerho szerint az orosz légitámadás után a hálózat helyreállítása több hetet vehet igénybe. Ukrajna állami villamoshálózat-üzemeltetőjének a vezetője szerint a helyzet súlyos.
Vitalij Zajcsenko, az Ukrenerho vezetője az ukrán állami televízió híradójában nyilatkozva elmondta, hogy a helyzet súlyos, a helyreállítási munkálatok hetekig, nem pedig napokig fognak tartani.
A kiterjedt károk miatt a legtöbb régióban a tervezett áramszünetek időtartamát 4-8 óráról 12-16 órára emelték, ami gyakran a vízszolgáltatás kimaradásával is jár – mondta Zajcsenko.
