Ukrajna villamoshálózatának javítása hetekig tarthat

Az orosz légitámadás után akár hetekre is szükség lehet a helyreállításhoz. Ukrajna állami villamoshálózat-üzemeltetője szerint a helyzet súlyos.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 3:05
Fotó: HANDOUT Forrás: STATE EMERGENSY SERVICE OF UKRAI
Az Ukrenerho szerint az orosz légitámadás után a hálózat helyreállítása több hetet vehet igénybe. Ukrajna állami villamoshálózat-üzemeltetőjének a vezetője szerint a helyzet súlyos. 

Ukrajna villamoshálózata komoly károkat szenvedett
(Fotó: HANDOUT / STATE EMERGENSY SERVICE OF UKRAI)

Vitalij Zajcsenko, az Ukrenerho vezetője az ukrán állami televízió híradójában nyilatkozva elmondta, hogy a helyzet súlyos, a helyreállítási munkálatok hetekig, nem pedig napokig fognak tartani.

A kiterjedt károk miatt a legtöbb régióban a tervezett áramszünetek időtartamát 4-8 óráról 12-16 órára emelték, ami gyakran a vízszolgáltatás kimaradásával is jár – mondta Zajcsenko.

 

A szombatra virradóra végrehajtott orosz csapások Ukrajna egész területén energetikai létesítményeket céloztak. A washingtoni székhelyű CSIS intézet becslése szerint a támadásban körülbelül 653 drón és 51 rakéta, illetve manőverező robotrepülőgép vett részt, ezzel ez a háború valószínűleg harmadik legnagyobb légicsapása volt.

Borítókép: Egy ukrán tűzoltó dolgozik egy légicsapás helyszínén (Fotó: AFP)

