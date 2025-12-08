OroszországKreml (Moszkva)szankciókkülügyminisztérium

Az Európai Unió ezerhatszázmilliárd eurót veszített eddig a szankciókon

Az európai országok gazdasága 2022-től és 2025-tel bezárólag 1600 milliárd eurót veszített az Oroszország ellen bevezetett szankciók miatt – közölte az orosz külügyminisztérium.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 2:06
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
„Az elmúlt években Oroszország példátlan gazdasági nyomásnak volt kitéve a nyugati országok részéről. Ennek ellenére az orosz gazdaság nagyfokú stabilitást és alkalmazkodóképességet mutatott, és továbbra is biztos növekedést ért el. Nyilvánvalóvá vált, hogy az egyoldalú kényszerítő intézkedések súlyos károkat okoznak maguknak a kezdeményezőknek” – áll a közleményben, amelyet az ENSZ egyoldalú kényszerítő intézkedések elleni nemzetközi napja alkalmából adott ki az orosz diplomáciai tárca. 

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője korábban arról beszélt, hogy a szankció kétélű fegyver és Oroszország az ilyen egyoldalú lépéseket illegálisnak tartjaFotó: SERGEI ILNITSKY / POOL
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője korábban arról beszélt, hogy a szankció kétélű fegyver és Oroszország az ilyen egyoldalú lépéseket illegálisnak tartja  Fotó: SERGEI ILNITSKY/ POOL

Az orosz külügyminisztérium szerint az efféle nyomásgyakorlás komolyan akadályozza a méltányos és egyenlő jogú, többközpontú világrend kialakulását.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője korábban azt hangoztatta, hogy a szankció kétélű fegyver, és Oroszország az ilyen egyoldalú lépéseket illegálisnak tartja, emlékeztetett az MTI. 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

