Verstappen ebből nem kér a „fájdalmas” vereség után: Tudtam, hogy ezt felemlegetik nekem

A 2025-ös évad előtt a közvélemény Lando Norrist kiáltotta ki bajnoknak. Észszerű választás volt, hiszen a McLaren 2024 második felére feltámadt, várható volt, hogy idén is a narancssárga lesz a leggyorsabb autó a mezőnyben, tavaly pedig Norris volt Max Verstappen egyetlen üldözője, még ha megszorongatni nem is tudta a négyszeres világbajnokot. A jóslat bevált, valóban a brit pilóta és a McLaren nyitott az élen, ám Norris az első futamgyőzelméhez májusig nem tudta hozzátenni a másodikat, és egy másik bajnokaspiráns került előtérbe, méghozzá a csapattársa, Oscar Piastri, aki az ötödik, Szaúdi Nagydíj után átvette a vezetést a pontversenyben, és aztán sokáig nem is engedte ki a kezéből.

Piastri rosszabbul élte meg a vereséget, mint Verstappen (Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto)

Hollandiában nagy segítséget kapott, mert miközben ő győzött, Norris alatt elfüstölt a McLaren, és a kettejük közötti különbség hirtelen 34 pontra ugrott, sokan máris odaadták volna a serleget Piastrinak. Talán ez járhatott az ő fejében is, mert érthetetlen módon visszaesett: Zandvoort után, Monzában még dobogóra állt, de aztán hat futamon keresztül is csak a távolból figyelte a pezsgőzőket, és ez ahhoz vezetett, hogy Norris Mexikóban egy ponttal az élre ugrott, de még Verstappen is ledolgozta 104 pontos hátrányát vele szemben. Az utolsó két állomásra Piastri összekapta magát, de az egyik második helye csak arra volt elég, hogy az idényzáróig életben tartsa a reményeket, a másik pedig a bronzéremre: Norris 13, Verstappen 11 ponttal zárt előtte.

Piastri további lehetőségek eljövetelében bízik

Abu-Dzabiban az autóból kiszállva látszott is rajta a csalódottság, de az interjúi során igyekezett előretekinteni.

Tudtam, hogy ma ahhoz, hogy megnyerjem a bajnokságot, minden csillagnak együtt kell állnia. Megtettem, amit tudtam, és a lehető legjobb helyzetbe hoztam magam, hogy győzzek és a lehető legjobb esélyt megadjam magamnak, de nem így alakult. Azt hiszem, nagyon büszkék lehetünk az idényünkre. A magam szempontjából nyilvánvalóan nem egészen ilyen befejezést kívántam,

de ha az egész évet nézem, nagyon büszke vagyok arra a munkára, amelyet én és a csapat elvégeztünk, sokat fejlődjünk a tavalyi évhez képest. Nagyon várom a jövőbeli csatákat – fogalmazott az emírségben másodikként leintett Piastri. – Jó érzés viszonylag pozitívan zárni az utolsó pár hétvégét, legalábbis a teljesítményt tekintve. Egyénileg is jó volt újra rátalálni a formámra, mert elég fájdalmas lett volna olyan hangulatban zárni az idényt, mint ahogy Austin, Mexikó és Brazília után éreztem magam. Voltak hullámvölgyek és hullámhegyek az évben. A csúcsokra büszkén és örömmel fogok visszatekinteni, a mélypontokból pedig sok tanulságot viszek magammal. Még rengeteg év van előttünk, és remélhetőleg rengeteg lehetőség is – tette hozzá bizakodva.