Verstappen ebből nem kér a „fájdalmas” vereség után: Tudtam, hogy ezt felemlegetik nekem

Lando Norris lett a Forma–1 egyéni világbajnoka 2025-ben. Ezt két riválisának, a titulusról két ponttal lemaradt Max Verstappennek és az utolsó futam, az Abu-dzabi Nagydíj előtt még szintén esélyes Oscar Piastrinak is el kellett fogadnia. Előbbinek ez könnyen, utóbbinak talán nehezebben megy, már csak azért is, mert Piastri főként magának köszönheti, hogy nem ő lett az idény legjobbja.

2025. 12. 08. 4:52
Verstappen nem nagyon bánkódik a végeredmény miatt, azonnal gratulált Norrisnak Fotó: ANDREJ ISAKOVIC Forrás: AFP
A 2025-ös évad előtt a közvélemény Lando Norrist kiáltotta ki bajnoknak. Észszerű választás volt, hiszen a McLaren 2024 második felére feltámadt, várható volt, hogy idén is a narancssárga lesz a leggyorsabb autó a mezőnyben, tavaly pedig Norris volt Max Verstappen egyetlen üldözője, még ha megszorongatni nem is tudta a négyszeres világbajnokot. A jóslat bevált, valóban a brit pilóta és a McLaren nyitott az élen, ám Norris az első futamgyőzelméhez májusig nem tudta hozzátenni a másodikat, és egy másik bajnokaspiráns került előtérbe, méghozzá a csapattársa, Oscar Piastri, aki az ötödik, Szaúdi Nagydíj után átvette a vezetést a pontversenyben, és aztán sokáig nem is engedte ki a kezéből.

Piastri rosszabbul élte meg a vereséget, mint Verstappen
Piastri rosszabbul élte meg a vereséget, mint Verstappen (Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto)

Hollandiában nagy segítséget kapott, mert miközben ő győzött, Norris alatt elfüstölt a McLaren, és a kettejük közötti különbség hirtelen 34 pontra ugrott, sokan máris odaadták volna a serleget Piastrinak. Talán ez járhatott az ő fejében is, mert érthetetlen módon visszaesett: Zandvoort után, Monzában még dobogóra állt, de aztán hat futamon keresztül is csak a távolból figyelte a pezsgőzőket, és ez ahhoz vezetett, hogy Norris Mexikóban egy ponttal az élre ugrott, de még Verstappen is ledolgozta 104 pontos hátrányát vele szemben. Az utolsó két állomásra Piastri összekapta magát, de az egyik második helye csak arra volt elég, hogy az idényzáróig életben tartsa a reményeket, a másik pedig a bronzéremre: Norris 13, Verstappen 11 ponttal zárt előtte.

Piastri további lehetőségek eljövetelében bízik

Abu-Dzabiban az autóból kiszállva látszott is rajta a csalódottság, de az interjúi során igyekezett előretekinteni.

Tudtam, hogy ma ahhoz, hogy megnyerjem a bajnokságot, minden csillagnak együtt kell állnia. Megtettem, amit tudtam, és a lehető legjobb helyzetbe hoztam magam, hogy győzzek és a lehető legjobb esélyt megadjam magamnak, de nem így alakult. Azt hiszem, nagyon büszkék lehetünk az idényünkre. A magam szempontjából nyilvánvalóan nem egészen ilyen befejezést kívántam, 

de ha az egész évet nézem, nagyon büszke vagyok arra a munkára, amelyet én és a csapat elvégeztünk, sokat fejlődjünk a tavalyi évhez képest. Nagyon várom a jövőbeli csatákat – fogalmazott az emírségben másodikként leintett Piastri. – Jó érzés viszonylag pozitívan zárni az utolsó pár hétvégét, legalábbis a teljesítményt tekintve. Egyénileg is jó volt újra rátalálni a formámra, mert elég fájdalmas lett volna olyan hangulatban zárni az idényt, mint ahogy Austin, Mexikó és Brazília után éreztem magam. Voltak hullámvölgyek és hullámhegyek az évben. A csúcsokra büszkén és örömmel fogok visszatekinteni, a mélypontokból pedig sok tanulságot viszek magammal. Még rengeteg év van előttünk, és remélhetőleg rengeteg lehetőség is – tette hozzá bizakodva.

 

Verstappen büszke az idényére

Az Abu-dzabi Nagydíjat megnyerő Verstappen helyzete nagyon más, hiszen ő volt idén a fekete ló, és a nyári szünetig semmi jele nem volt annak, hogy a végén harcban lehet a McLarenekkel. Többször is kijelentette, hogy elengedte a vb-címet, ehhez képest a végén csak két pont választotta el az újabb titulusától. A riválisok hibáit is kihasználva ő volt a pole-ban és nyert is a legtöbbször, szám szerint nyolcszor-nyolcszor az idényben, de ez most kevésnek bizonyult, Norris a harmadik helyével világbajnok lett. A Red Bull klasszisa nem bánkódik túlságosan emiatt, pedig először történt meg vele, hogy alulmaradt a vb-címért folytatott csatában.

– Jól vagyok. Felkészültem erre a végkimenetelekre, mert szerencsére is szükségünk lett volna ahhoz, hogy nyerjünk. A magunk részéről legalább tökéletes hétvégét hoztunk – megszereztük a pole-t, megnyertük a versenyt, szerintem domináns teljesítménnyel, szóval erre igazán nem lehet rosszat mondani. 

A végén persze, amikor két ponttal elveszíted a bajnokságot, az fájdalmasnak tűnik, de más szemszögből, ha megnézzük, honnan indultunk Zandvoort után, több mint százpontos hátrányból, akkor szerintem ez egyáltalán nem rossz. Nagyon büszke vagyok az egész csapatra. Abban a helyzetben könnyű lett volna feladni, amikor ennyire nagy a hátrány.

De ez a csapat nem így működik. Mindig igyekszünk fejlődést keresni és megérteni a problémáinkat, most pontosan ezt tettük. Élvezetes volt a fordulat, ahogyan a mai nap is az volt. Nem nyertük meg a bajnokságot, ez előfordul, ilyen az élet, és nem leszek emiatt különösebben szomorú. Az élet megy tovább. Nagyon büszke vagyok azokra a kollégáimra, ők a második családom, és ki fogjuk élvezni ezt a pillanatot. Büszkék leszünk az idény második felére, a jövő év úgyis mindenki számára egy nagy kérdőjellel ér fel – utalt a négyszeres világbajnok a 2026-os szabályváltoztatásokra, amelyek megrengetik a Forma–1-et.

Verstappennek felvetették, hogy barcelonai hibája, kicsúszása és a George Russell-lel való koccanása vezetett a vb-cím elvesztéséhez. A holland nem kért belőle: 

Elfelejtik az összes többi dolgot, ami az idényem során történt. Az egyetlen, amit felemlegetnek, az Barcelona. Tudtam, hogy ez lesz, egy buta megpördülést hoznak fel. Megesik ilyesmi a versenyzés során. Az életed során folyamatosan tanulsz. A bajnokság pedig huszonnégy fordulóból áll. És sok korai karácsonyi ajándékot kaptam az idény második felében, erről is kérdezhetnek 

– hozta fel a McLaren hibáit Verstappen, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy az idényzáróig versenyben legyen.

A vb-pontverseny végeredménye:

  1. Norris 423 pont – világbajnok 
  2. Verstappen 421
  3. Piastri 410

