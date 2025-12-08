Erősödő stratégiai partnerség: mit készít elő Kína és Oroszország a háttérben?

A két nagyhatalom stratégiai partnersége egyre szorosabb

Ahogy lapunk korábban is beszámolt róla, Moszkva és Peking a közelmúltban stratégiai szintű tárgyalásokat folytatott a rakétavédelem és a hosszú távú stabilitás kérdéseiről. A diplomáciai és katonai egyeztetések rendszeressége arra utal, hogy a felek a jövőben is szorosabbra fűznék együttműködésüket.

Nem ez volt az első jelentős közös művelet az idén: augusztusban a Japán-tengeren tartottak összehangolt tüzérségi és tengeralattjáró-elhárító gyakorlatot. A két ország 2022-ben, az ukrajnai orosz hadművelet kezdetét megelőzően „korlátlan” stratégiai partnerséget kötött, amelynek része a rendszeres közös hadgyakorlatok lebonyolítása.

A mostani rakétavédelmi hadgyakorlat egy hosszabb folyamat újabb fejezete: Moszkva és Peking láthatóan tovább építi közös stratégiai képességeit, miközben igyekeznek mérsékelt hangnemben kommunikálni együttműködésük céljait.

Oroszország és Kína kapcsolatának alakulását a következő időszakban is érdemes kiemelt figyelemmel követni, hiszen lépéseik az eurázsiai erőviszonyok egészére hatással lehetnek.