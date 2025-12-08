KínaOroszországgyakorlatpartnerség

Erősödő stratégiai partnerség: mit készít elő Kína és Oroszország a háttérben?

Kína és Oroszország újabb közös katonai gyakorlatot hajtott végre. Bár hivatalosan nem irányul harmadik fél ellen, a lépés mégis felerősítette a találgatásokat a háttérben zajló folyamatokról. A két nagyhatalom stratégiai partnersége egyre szorosabb politikai és katonai kapcsolatot feltételez a felek között. Elemzők szerint az ilyen erődemonstrációk hosszú távon az egész térség biztonsági helyzetére hatással lehetnek.

2025. 12. 08. 4:08
Kína és Oroszország december elején újabb közös rakétavédelmi hadgyakorlatot hajtott végre orosz területen – derült ki a kínai védelmi minisztérium szombat esti közleményéből. A két nagyhatalom immár harmadik alkalommal szervezett ilyen jellegű műveletet, ami jól mutatja: együttműködésük a katonai tervezés és a stratégiai partnerség terén tovább erősödik – számolt be róla a Reuters.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök erős stratégiai partnerségre törekszik
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök erős stratégiai partnerségre törekszik (Fotó: AFP)

A minisztérium hangsúlyozta, hogy a gyakorlat nem irányult harmadik országok ellen, és nem a jelenlegi nemzetközi helyzetre adott válaszként tartották meg. A cél – mint írták – a rakétavédelmi képességek összehangolása, valamint a két hadsereg közötti feladatmegosztás és kommunikáció javítása volt.

Ahogy lapunk korábban is beszámolt róla, Moszkva és Peking a közelmúltban stratégiai szintű tárgyalásokat folytatott a rakétavédelem és a hosszú távú stabilitás kérdéseiről. A diplomáciai és katonai egyeztetések rendszeressége arra utal, hogy a felek a jövőben is szorosabbra fűznék együttműködésüket. 
Nem ez volt az első jelentős közös művelet az idén: augusztusban a Japán-tengeren tartottak összehangolt tüzérségi és tengeralattjáró-elhárító gyakorlatot. A két ország 2022-ben, az ukrajnai orosz hadművelet kezdetét megelőzően „korlátlan” stratégiai partnerséget kötött, amelynek része a rendszeres közös hadgyakorlatok lebonyolítása.

A mostani rakétavédelmi hadgyakorlat egy hosszabb folyamat újabb fejezete: Moszkva és Peking láthatóan tovább építi közös stratégiai képességeit, miközben igyekeznek mérsékelt hangnemben kommunikálni együttműködésük céljait.

Oroszország és Kína kapcsolatának alakulását a következő időszakban is érdemes kiemelt figyelemmel követni, hiszen lépéseik az eurázsiai erőviszonyok egészére hatással lehetnek.

 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök (Fotó: AFP)

