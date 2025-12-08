Erősödő stratégiai partnerség: mit készít elő Kína és Oroszország a háttérben?

Kína és Oroszország december elején újabb közös rakétavédelmi hadgyakorlatot hajtott végre orosz területen – derült ki a kínai védelmi minisztérium szombat esti közleményéből. A két nagyhatalom immár harmadik alkalommal szervezett ilyen jellegű műveletet, ami jól mutatja: együttműködésük a katonai tervezés és a stratégiai partnerség terén tovább erősödik – számolt be róla a Reuters.
A minisztérium hangsúlyozta, hogy a gyakorlat nem irányult harmadik országok ellen, és nem a jelenlegi nemzetközi helyzetre adott válaszként tartották meg. A cél – mint írták – a rakétavédelmi képességek összehangolása, valamint a két hadsereg közötti feladatmegosztás és kommunikáció javítása volt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!