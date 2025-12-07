mikulásfutásJótékonysági mikulásfutásPENNY Mikulásfutás

Több ezer Mikulás lepte el a rakpartot

Lenyűgöző látványban volt része vasárnap a budapesti járókelőknek és turistáknak: a Fővám téren és a Duna-parton 4500 piros ruhás, fehér szakállas futó hömpölygő tömege teremtett varázslatos karácsonyi hangulatot. A jubileumi, 10. Mikulásfutás az év legvidámabb sporteseményeként minden eddiginél több résztvevőt vonzott, akik mesterséges hóesésben, ünnepi hangulatban teljesítették a távokat, miközben ajándékokkal töltötték meg az SOS Gyermekfalvak puttonyát.

2025. 12. 07. 22:00
Budapest egyik leglátványosabb téli eseménye a PENNY Mikulásfutás, amely mára igazi tradícióvá vált és elválaszthatatlan az adventi időszaktól. A Fővám térről induló, rekord létszámú piros áradat nemcsak a résztvevőknek, hanem a szurkolóknak, nézelődőknek is felejthetetlen élményt nyújtott. A Duna-parti korzón sétáló turisták is lépten-nyomon megálltak, hogy megörökítsék a futócipős Mikulások végeláthatatlan sorát – írta közleményében a szervező Budapest Sportiroda. 

Fotó: Budapest Sportiroda

A 10. jubileumi rendezvény igazi családi program volt, 

a mezőnyben együtt futottak a kis gyerekek a szülőkkel és a nagyszülőkkel, a 10 év alatti gyerekek aránya elérte a 15 százalékot. 

A vidám hangulathoz hozzájárult a nemzetközi közösség aktivitása is: az itt élő külföldiek – köztük népes japán és koreai csapatok – erősítették a piros forgatagot. Különleges trend is megfigyelhető, a Mikulásfutás ugyanis természetesen nem csak férfiaknak szól, hanem nők is örömmel bújnak a piros jelmezbe és idén 59 százalékos nevezési aránnyal a hölgyek vették át az irányítást.

Fotó: Budapest Sportiroda

– Amikor 4500 egyforma, piros ruhás futó egyszerre mozdul meg a hóesésben, az olyan energia, ami betölti az egész várost. A Mikulásfutás ma megmutatta, hogy a sport télen sem áll meg, sőt:

a közösségi élmény és a jótékonyság ilyenkor még erősebb. Büszkék vagyunk rá, hogy medöntöttük a létszámrekordot és az esemény mára Budapest egyik téli jelképévé vált 

– mondta Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője.

A látvány mellett a segítségnyújtás volt a nap meghatározó élménye. A futók nem érkeztek üres kézzel: a Lónyay Utcai Református Gimnázium aulájában felállított hatalmas puttony színültig telt a rászorulóknak szánt ajándékokkal. 

Több hétre elegendő tartós élelmiszer és pelenka, valamint játékok, édességek, iskolaszerek gyűltek össze, 

amelyeket az SOS Gyermekfalvak a gondozásukban élő gyerekeknek juttat el karácsonyra.


Borítókép: Mikulásfutás (Fotó: Budapest Sportiroda)

