Velencén járt az igazi finn Mikulás + videó

Sok száz család és gyermek érkezett szombaton késő délután a Velencei-tó partjára. A gyerekek, akik találkozni akartak az igazi finn Mikulással, ott és akkor megtehették – fényképezkedhettek vele, s bízhattak benne, hogy a neki szánt üzenetek, kívánságok célba érnek.

Forrás: feol.hu2025. 12. 07. 19:42
Egyetlen gyermeki kívánságot sem lehetett volna leejteni a tóparton szombaton este, amikor az igazi finn Mikulás megérkezett Velencére, akkora volt az érdeklődés Joulupukki iránt december 6-án Velencén – írja a feol.hu. 

Tömeg várta Joulupukkit (Fotó: feol.hu)

A havas Lappföldről érkezett a velencei-tavi gyerekekhez a nagyszakállú, aki kedves szavakkal köszöntötte a rá izgatottan várakozó gyerekeket.

Az igazi finn Mikulás azt mesélte, rénszarvasai még mindig ott pihennek, este pedig útnak indulnak, hogy a jó gyerekeket megörvendeztesse ajándékaival.

Azóta már az is kiderült, hogy Joulupukki tartotta-e a szavát.


Borítókép: Velencére érkezett a finn Mikulás (Fotó: feol.hu)

