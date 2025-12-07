Velencén járt az igazi finn Mikulás + videó

Egyetlen gyermeki kívánságot sem lehetett volna leejteni a tóparton szombaton este, amikor az igazi finn Mikulás megérkezett Velencére, akkora volt az érdeklődés Joulupukki iránt december 6-án Velencén – írja a feol.hu.

Tömeg várta Joulupukkit (Fotó: feol.hu)

A havas Lappföldről érkezett a velencei-tavi gyerekekhez a nagyszakállú, aki kedves szavakkal köszöntötte a rá izgatottan várakozó gyerekeket.

Az igazi finn Mikulás azt mesélte, rénszarvasai még mindig ott pihennek, este pedig útnak indulnak, hogy a jó gyerekeket megörvendeztesse ajándékaival.

Azóta már az is kiderült, hogy Joulupukki tartotta-e a szavát.