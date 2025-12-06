Orbán Viktor elárulta, mit hozott a Mikulás + videó

„Itt járt a Mikulás” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett hangulatos videóhoz, amelyben azt is elárulta, hogy kapott-e ajándékot.

Ajjaj, tele volt a csizmám

– felelte a „mit hozott a Mikulás? ” kérdésre frappánsan és talányosan a kormányfő, aki nem részletezte, hogy mivel is.

De nem csupán a miniszterelnök válaszolt. A videóban megszólal a kecskeméti háborúellenes gyűlés két műsorvezetője, Rákay Philip és Szabó Zsófi, Curtis, Fásy Ádám, Deutsch Tamás, Orbán Balázs, Tápai Szabina és utolsóként– de nem utolsósorban – Csiszár Jenő.

„Egy csokimikulást ma hajnalban” – válaszolta az Apukám világa közismert műsorvezetője, aki 27 év után azért tért vissza a színpadra, hogy Orbán Viktorral beszélgessen.

Kíváncsi a válaszokra? Nézze meg a videót!

Borítókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala