Orbán Viktor elárulta, mit hozott a Mikulás + videó

A kormányfő Kecskeméten, a DPK háborúellenes gyűlésének helyszínén árulta el, hogy kapott-e ajándékot a Mikulástól. Orbán Viktor videójából, amit a közösségi oldalán osztott meg, az is kiderül többek közt, hogy mit hozott a nagyszakállú Orbán Balázsnak, a miniszterelnök politikai igazgatójának és mit Csiszár Jenőnek.

2025. 12. 06. 14:59
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
„Itt járt a Mikulás” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett hangulatos videóhoz, amelyben azt is elárulta, hogy kapott-e ajándékot. 

Ajjaj, tele volt a csizmám

– felelte a „mit hozott a Mikulás? ” kérdésre frappánsan és talányosan a kormányfő, aki nem részletezte, hogy mivel is.

De nem csupán a miniszterelnök válaszolt. A videóban megszólal a kecskeméti háborúellenes gyűlés két műsorvezetője, Rákay Philip és Szabó Zsófi, Curtis, Fásy Ádám, Deutsch Tamás, Orbán Balázs, Tápai Szabina és utolsóként– de nem utolsósorban – Csiszár Jenő. 

„Egy csokimikulást ma hajnalban” – válaszolta az Apukám világa közismert műsorvezetője, aki 27 év után azért tért vissza a színpadra, hogy Orbán Viktorral beszélgessen

Kíváncsi a válaszokra? Nézze meg a videót!

Borítókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala


