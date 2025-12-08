Komjáthi Imre MSZP-elnök is kiment a Tisza edelényi fórumára, ugyanis állítólag ő is szerepet kap a kistérségi messiás áprilisra tervezett kormányában; érdekli a feladat. (Elnézve szociális Imre mozgalmi ábrázatát, alighanem a kulturális tárcát kapja.) Cserébe a szocialisták készek több választókerületben is a Tisza-jelölt támogatására buzdítani híveiket

Nem úgy volt, hogy a Tisza szóba sem áll a leharcolt óbaloldal embereivel, pláne a negyvenöt fölöttiekkel? Egyáltalán miért kell a toronymagasan vezető pártnak (Pulai András közvélemény-kutató szíves közlése) a mérhetetlen MSZP támogatása? Vagy konkrétan Komjáthira fáj a foguk? Érdekes.

Szó se róla, Imrénk nemrég impozáns szavazatszerző programot állított össze: visszaszerezni az MSZP elveszített karakterét, újra elő a Horn Gyula-i gondolattal: szövetség a kisemberrel stb. Más kérdés, hogy a világon semmi sem változott, továbbra is a tagság gerincét alkotó lumpenproletariátus irigységére spekulálva próbálnak híveket szerezni. Hősünk éhségmeneteket is szervezett a hiányzó munkahelyekért, majd a „vállalhatatlan túlmunka” ellen hívta utcára az embereket. A nehezen követhető vezér kijelentette: „Ha valamikor érdemes szocialistának lenni, akkor most, ebben a remek közösségben.” Mire valaki megkérdezte, ha ennyire jó a hangulat a pártban, miért állnak annyira hátul a pártok versenyében? (Imrét megfogta a kérdés, veretes lózungba kezdett, de belezavarodott egy bővített körmondatba.)

Nem tudom, miért épp Komjáthi Imrébe helyezné bizalmát a nadrágjába ürítő Magyar Péter. Lehet, hogy ő is osztja az MSZP elnökségi állásfoglalását: „Vissza a gyökerekhez!”