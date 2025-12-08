Nicolas SarkozyFranciaországbörtön

Sarkozy börtönélményeiről vallott

A volt francia elnök „Egy fogoly naplója” címmel jelenteti meg új könyvét, amelyben börtönélményeit és gondolatait osztja meg az olvasókkal. Sarkozy mindössze három hetet töltött le az ötéves börtönbüntetéséből és amíg a fellebbezését elbírálják szabadlábra kerülhetett.

András János
2025. 12. 08. 1:01
Nicolas Sarkozy, volt francia elnök Fotó: Hans Lucas via AFP
A párizsi bíróság szeptember 25-én ötéves börtönbüntetésre ítélte Nicolas Sarkozyt, amiért a 2007-es elnökválasztási kampányt líbiai forrásból finanszírozta. Október 21-én vonult börtönbe a 70 éves volt köztársasági elnök, aki mindössze három hét után – a fellebbezés elbírálásáig – szabadlábra került. A Le Monde arról számolt be, hogy december 10-én jelenik meg Sarkozy új könyve, „Egy fogoly naplója” címmel, ami a volt elnök megpróbáltatásait mutatja be. 

Nicolas Sarkozy, volt francia elnök könyvet írt a börtönben szerzett élményeiről
Fotó: X

Megdöbbentő volt a színek teljes hiánya. A szürke uralt, felfalt, beborított minden felületet

– írja a könyvben, amiről december 6-án árult részleteket. Október 21-én, amikor börtönbe került, leült imádkozni és „ez teljesen magától értetődő módon jött” számára. 

Hosszú percekig így maradtam. Imádkoztam, hogy legyen erőm az igazságtalanság keresztjének hordozásához.

A francia lapnak Sarkozy arról is beszélt, hogy minden nap leírta gondolatait, azt az ügyvédjeinek adta át, majd a titkárnője gépelte le a kézzel írt leveleket. A szabadulása utáni hétfőn – mindössze néhány nap alatt – pedig befejezte a könyvét. 

Meg kellett válaszolnom magamnak azt az egyszerű kérdést: ‘Hogyan jutottam el idáig?’

 – magyarázta.

A The Guardian értesülései szerint Sarkozyt saját biztonsága érdekében magánzárkában tartották fogva egy körülbelül 9 négyzetméteres cellában, saját zuhanyzója és WC-je volt, a párizsi La Santé börtönben. Két testőre a szomszédos cellában lakott. A francia hetilap, a Le Point korábban arról számolt be, hogy Sarkozy a börtönben csak joghurtot evett, mert attól tartott, hogy az ételeibe beleköpnek.

Borítókép: Nicolas Sarkozy, volt francia elnök (Fotó: AFP)

