Sarkozy börtönélményeiről vallott

Megdöbbentő volt a színek teljes hiánya. A szürke uralt, felfalt, beborított minden felületet

– írja a könyvben, amiről december 6-án árult részleteket. Október 21-én, amikor börtönbe került, leült imádkozni és „ez teljesen magától értetődő módon jött” számára.

Hosszú percekig így maradtam. Imádkoztam, hogy legyen erőm az igazságtalanság keresztjének hordozásához.

A francia lapnak Sarkozy arról is beszélt, hogy minden nap leírta gondolatait, azt az ügyvédjeinek adta át, majd a titkárnője gépelte le a kézzel írt leveleket. A szabadulása utáni hétfőn – mindössze néhány nap alatt – pedig befejezte a könyvét.

Meg kellett válaszolnom magamnak azt az egyszerű kérdést: ‘Hogyan jutottam el idáig?’

– magyarázta.

A The Guardian értesülései szerint Sarkozyt saját biztonsága érdekében magánzárkában tartották fogva egy körülbelül 9 négyzetméteres cellában, saját zuhanyzója és WC-je volt, a párizsi La Santé börtönben. Két testőre a szomszédos cellában lakott. A francia hetilap, a Le Point korábban arról számolt be, hogy Sarkozy a börtönben csak joghurtot evett, mert attól tartott, hogy az ételeibe beleköpnek.