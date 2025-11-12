A volt elnök börtönbe kerülése precedenst teremtett Franciaországban

A volt francia elnök október 21-én, a párizsi La Santé börtönben kezdte meg ötéves börtönbüntetését. Sarkozy fellebbezett az ítélet ellen, de az nem bírt halasztó jelleggel.

Bár az ítélet elsőfokú, a bíróság – olyan „kivételesen súlyos tényekre” hivatkozva, amelyek „megingathatják az állampolgárok bizalmát a képviselőikben” – úgynevezett halasztott letartóztatási parancsot adott ki az exelnök ellen.

Szabadlábra került a volt francia elnök

A volt államfő néhány hete kezdte meg ötéves börtönbüntetését, amelyet egy kampányfinanszírozási botrány miatt szabtak ki rá. November 10-én azonban a párizsi fellebbviteli bíróság ideiglenesen szabadlábra helyezte Sarkozyt a fellebbezése elbírálásáig, amit feltételekhez kötött.

Nem hagyhatja el Franciaországot, bírósági felügyelet alatt áll, és nem léphet kapcsolatba az igazságügyi minisztérium dolgozóival.

A 70 éves Sarkozy elmondta, hogy a rácsok mögött töltött idő rendkívül megterhelő volt számára.