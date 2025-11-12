Néhány hete a francia közélet egyik legdrámaibb fejleményének lehettünk tanúi: Nicolas Sarkozy, aki 2007–2012 között volt francia elnök, börtönbe vonult. Az esemény nem csupán Sarkozy személyes tragédiája, hanem precedens teremtett Franciaország modern politikatörténetében is. A 2007-es elnökválasztási kampány során Sarkozy illegális forrásokból, többek között Líbiából származó forrásokat használt fel. Az ügyészség szerint a líbiai rezsim, köztük Moammer Kadhafi fia, Szaif al-Iszlám, több millió eurót juttatott a kampány finanszírozására.
A volt elnök börtönbe kerülése precedenst teremtett Franciaországban
Nicolas Sarkozyt, Franciaország volt elnökét tiltott kampányfinanszírozás miatt öt év börtönre ítélték, ami precedensértékű döntésnek számít a francia politika történetében. A volt államfő október 21-én megkezdte büntetésének letöltését a párizsi La Santé börtönben, ám november 10-én a fellebbviteli bíróság ideiglenesen szabadlábra helyezte.
Sarkozyt bűnszervezetben való részvétel miatt ítélték el
A bizonyítékok között szerepeltek banki tranzakciók, tanúvallomások és líbiai titkosszolgálati dokumentumok, amelyek a bíróság szerint „egyértelmű mintázatot” mutattak a korrupcióra és a kampányfinanszírozás tiltott formáira. Szeptember végén a párizsi bíróság Sarkozyt öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélte, öt év közügyektől való eltiltással és 100 000 eurós pénzbüntetéssel.
Az ítélet precedens értékű: volt elnökre még soha nem szabtak ki ilyen súlyos büntetést Franciaországban.
A volt francia elnök október 21-én, a párizsi La Santé börtönben kezdte meg ötéves börtönbüntetését. Sarkozy fellebbezett az ítélet ellen, de az nem bírt halasztó jelleggel.
Bár az ítélet elsőfokú, a bíróság – olyan „kivételesen súlyos tényekre” hivatkozva, amelyek „megingathatják az állampolgárok bizalmát a képviselőikben” – úgynevezett halasztott letartóztatási parancsot adott ki az exelnök ellen.
Szabadlábra került a volt francia elnök
A volt államfő néhány hete kezdte meg ötéves börtönbüntetését, amelyet egy kampányfinanszírozási botrány miatt szabtak ki rá. November 10-én azonban a párizsi fellebbviteli bíróság ideiglenesen szabadlábra helyezte Sarkozyt a fellebbezése elbírálásáig, amit feltételekhez kötött.
Nem hagyhatja el Franciaországot, bírósági felügyelet alatt áll, és nem léphet kapcsolatba az igazságügyi minisztérium dolgozóival.
A 70 éves Sarkozy elmondta, hogy a rácsok mögött töltött idő rendkívül megterhelő volt számára.
