SarkozyFranciaországbörtön

Szabadlábra került a volt francia elnök

Fontos döntést hozott hétfőn a párizsi bíróság. Nicolas Sarkozy volt francia elnök, aki illegális kampányfinanszírozás miatt töltötte ötéves börtönbüntetését, a fellebbezés elbírálásáig szabadlábra került.

Munkatársunktól
2025. 11. 10. 19:57
Nicolas Sarkozy a börtönbe való bevonulásának napján Fotó: Hans Lucas via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nicolas Sarkozy, Franciaország korábbi elnöke ideiglenesen szabadlábra került, amíg fellebbezését elbírálják – döntött hétfőn egy párizsi bíróság. A volt államfő néhány hete kezdte meg ötéves börtönbüntetését, amelyet egy kampányfinanszírozási botrány miatt szabtak ki rá.

A feltehetően Nicolas Sarkozy volt francia elnökhöz tartozó autó elhagyja a párizsi Sante börtönt
A feltehetően Nicolas Sarkozy volt francia elnökhöz tartozó autó elhagyja a párizsi Sante börtönt (Fotó: AFP)

A 70 éves Sarkozy, aki 2007 és 2012 között állt Franciaország élén elmondta, hogy a rácsok mögött töltött idő rendkívül megterhelő volt számára. Az egykori konzervatív politikust október 21-én vonult be a börtönbe, miután szeptemberben bűnösnek találták bűnszövetkezet vádjában. Az ítélet szerint Sarkozy közeli munkatársai a néhai líbiai vezető, Moammer Kadhafi pénzügyi támogatását kérték a 2007-es elnökválasztási kampányhoz.

A bíróság hétfői döntése értelmében Sarkozy még a nap folyamán elhagyhatta a börtönt – számol be róla a Reuters hírügynökség. A testület úgy ítélte meg, hogy az egykori elnök nem jelent szökési kockázatot, ezért nem szükséges a fellebbezési eljárás lezárultáig fogva tartani. A döntés azonban nem jelent állásfoglalást a fellebbezés várható kimenetelével kapcsolatban.

Sarkozy börtönbüntetésének gyors végrehajtását a bűncselekmény „rendkívüli súlyossága” indokolta – magyarázta Nathalie Gavarino bíró a tárgyaláson.

A hétfői tárgyaláson az ügyészség is azt javasolta, hogy Sarkozy szabadlábon védekezhessen a fellebbezési eljárás során. A bíróság végül úgy döntött, hogy bírósági felügyelet mellett szabadon engedik a politikust. Ez magában foglalja, hogy nem hagyhatja el Franciaországot, és nem léphet kapcsolatba az igazságügyi minisztérium egyetlen tisztviselőjével sem.

Sarkozy következetesen tagadta bűnösségét, és a bosszú, valamint a gyűlölet áldozatának nevezte magát. A hétfői meghallgatáson nem vett részt személyesen, videókapcsolaton keresztül szólalt fel a börtönből. Kijelentette, hogy tiszteletben fog tartani minden bírósági előírást, ha szabadon engedik.

Francia vagyok, uram. Szeretem a hazámat. Az igazság érvényesüléséért küzdök. Minden rám rótt kötelezettségnek eleget fogok tenni, ahogy mindig is tettem

– hangsúlyozta.

Nehéz. Igazán nehéz – ahogy minden fogvatartott számára az lehet. Azt mondanám, felőrlő

– fogalmazott a volt államfő a börtönben töltött időről szólva.

Sarkozy hivatali idejének lejárta óta több jogi eljárásban is érintett volt. Tavaly Franciaország legfelsőbb bírósága helybenhagyta korrupció és befolyással való üzérkedés miatti elítélését, és arra kötelezte, hogy egy évig elektronikus nyomkövetőt viseljen. Ez precedens értékű eset volt egy volt francia államfő esetében. A nyomkövetőt azóta eltávolították.

Szintén tavaly egy fellebbviteli bíróság megerősítette egy másik ítéletét, amely a 2012-es sikertelen újraválasztási kampányának illegális finanszírozásával volt kapcsolatos. Ebben az ügyben a francia legfelsőbb bíróság végső döntése még ebben a hónapban várható.

Sarkozy emellett egy harmadik ügyben is hivatalos vizsgálat alatt áll, amelyben tanúk befolyásolásában való bűnrészességgel vádolják.

Borítókép: Nicolas Sarkozy a börtönbe való bevonulásának napján (Fotó: Hans Lucas via AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRománia

Köszönjük román barátaink!

Bayer Zsolt avatarja

És köszönjük erdélyi magyar testvérünk!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu