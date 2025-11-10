Szabadlábra került a volt francia elnök

Nicolas Sarkozy, Franciaország korábbi elnöke ideiglenesen szabadlábra került, amíg fellebbezését elbírálják – döntött hétfőn egy párizsi bíróság. A volt államfő néhány hete kezdte meg ötéves börtönbüntetését, amelyet egy kampányfinanszírozási botrány miatt szabtak ki rá.

A feltehetően Nicolas Sarkozy volt francia elnökhöz tartozó autó elhagyja a párizsi Sante börtönt (Fotó: AFP)

A 70 éves Sarkozy, aki 2007 és 2012 között állt Franciaország élén elmondta, hogy a rácsok mögött töltött idő rendkívül megterhelő volt számára. Az egykori konzervatív politikust október 21-én vonult be a börtönbe, miután szeptemberben bűnösnek találták bűnszövetkezet vádjában. Az ítélet szerint Sarkozy közeli munkatársai a néhai líbiai vezető, Moammer Kadhafi pénzügyi támogatását kérték a 2007-es elnökválasztási kampányhoz.