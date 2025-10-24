Halálosan megfenyegették Nicolas Sarkozy volt francia elnököt a börtönben

Nicolas Sarkozy volt francia elnök halálos fenyegetéseket kapott egy fogvatartottól a párizsi La Santé börtönben, ahol a héten kezdte meg büntetésének letöltését. Az ügyben nyomozás kezdődött – közölte szerdán a párizsi ügyészség.
Október 22-én a párizsi ügyészséget a La Santé börtön igazgatója értesítette egy közösségi médiában keringő videóról, amelyet egyértelműen egy fogvatartott forgatott, és amelyben fenyegetéseket intézett Nicolas Sarkozy érkezése után a létesítménybe
– közölte az ügyészség a Reutersnek brit hírügynökségnek küldött e-mailben.
A nyomozás részeként három fogvatartottat hallgattak ki, és a börtön átkutatásakor két mobiltelefont foglaltak le
– tette hozzá. Sarkozy, aki 2007 és 2012 között vezette Franciaországot, kedden kezdte meg ötéves börtönbüntetésének letöltését, miután elítélték Líbiától származó kampánypénzek gyűjtésére irányuló összeesküvés vádjával. A volt elnököt két fegyveres rendőr védi bebörtönzése alatt, ami miatt panaszt tett a börtönőrök szakszervezete – írta az MTI.
Nicolas Sarkozy börtönben
