Nicolas Sarkozyügyelnök

Halálosan megfenyegették Nicolas Sarkozy volt francia elnököt a börtönben

A francia ügyészség nyomozást indított azt követően, hogy felbukkant egy videó, amelyen a párizsi La Santé börtön egyik fogvatartottja halálos fenyegetéseket intézett Nicolas Sarkozy volt elnökhöz. Az elnök ezen a héten kezdte meg ötéves büntetésének letöltését illegális kampányfinanszírozás miatt – írta a France24 hírtelevízió a honlapján.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 4:57
Halálos fenyegetést kapott az elnök Fotó: HENRIQUE CAMPOS Forrás: Hans Lucas
Nicolas Sarkozy volt francia elnök halálos fenyegetéseket kapott egy fogvatartottól a párizsi La Santé börtönben, ahol a héten kezdte meg büntetésének letöltését. Az ügyben nyomozás kezdődött – közölte szerdán a párizsi ügyészség. 

Nicolas Sarkozy volt francia elnök halálos fenyegetéseket kapott egy fogvatartottól a párizsi La Santé börtönben Fotó: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
Nicolas Sarkozy volt francia elnök halálos fenyegetéseket kapott egy fogvatartottól a párizsi La Santé börtönben Fotó: STEPHANE DE SAKUTIN/AFP

Október 22-én a párizsi ügyészséget a La Santé börtön igazgatója értesítette egy közösségi médiában keringő videóról, amelyet egyértelműen egy fogvatartott forgatott, és amelyben fenyegetéseket intézett Nicolas Sarkozy érkezése után a létesítménybe

– közölte az ügyészség a Reutersnek brit hírügynökségnek küldött e-mailben. 

A nyomozás részeként három fogvatartottat hallgattak ki, és a börtön átkutatásakor két mobiltelefont foglaltak le

 – tette hozzá. Sarkozy, aki 2007 és 2012 között vezette Franciaországot, kedden kezdte meg ötéves börtönbüntetésének letöltését, miután elítélték Líbiától származó kampánypénzek gyűjtésére irányuló összeesküvés vádjával. A volt elnököt két fegyveres rendőr védi bebörtönzése alatt, ami miatt panaszt tett a börtönőrök szakszervezete – írta az MTI.

Nicolas Sarkozy börtönben

Nicolas Sarkozy volt francia elnök kedden megkezdte öt évre szóló börtönbüntetését a párizsi La Santé börtönben. Az ítélet szerint Sarkozy összeesküvést szőtt, hogy választási kampányát a líbiai vezető, Moammer Kadhafi pénzelje.

Borítókép: Nicolas Sarkozy (Fotó: AFP) 

