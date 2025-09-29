Nicolas SarkozyMacronFranciországfenyegetés

Macron magára hagyta a halálosan megfenyegetett bírónőt?

A párizsi ügyészség eljárásokat indított, miután életveszélyes fenyegetéseket küldtek annak a bírónak, aki öt év szabadságvesztésre ítélte Nicolas Sarkozy egykori francia elnököt. A bírák érdekvédelmi szervezete Emmanuel Macron hallgatását „fülsüketítőnek” minősítette, kiemelve, hogy az államfőnek az igazságszolgáltatás függetlenségét kellene szavatolnia.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 18:10
Nicolas Sarkozy egykori francia elnök (Fotó: AFP) Fotó: FRANCK FIFE Forrás: AFP
Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, halálosan megfenyegették a Nicolas Sarkozyt elítélő bírónőt. Az ügy azonban itt még nem ért véget, hiszen a párizsi ügyészség pénteken két eljárást indított a fenyegető üzenetek ügyében. A bírák szakszervezete szeptember 28-án, vasárnap bírálta Emmanuel Macron elnök némaságát, „fülsiketítőnek” nevezve hallgatását a bírósági vezetőt ért fenyegetésekkel kapcsolatban – számolt be róla az Origo.

Hiába kapott egy bíró halálos fenyegetéseket, Emmanuel Macron hallgat
Macron miért hallgat?

Míg a volt igazságügyi miniszter, Gérald Darmanin támogatásáról biztosította az igazságügyi intézményeket, addig Emmanuel Macron hallgatása – aki első számú garanciája a francia igazságszolgáltatás függetlenségének – fülsiketítő

– írta a szakszervezet közleménye. A francia alkotmány 64. cikke kimondja, hogy az igazságügyi hatóságok függetlenségét a köztársasági elnök biztosítja. E feladatban a Magisztrátusok Felső Tanácsa (CSM) működik közre, amely szombaton határozottan elutasította azokat a fenyegetéseket és személyes támadásokat, amelyek Nicolas Sarkozy elítélésében részt vevő bírák pártatlanságát próbálták kétségbe vonni. Gérald Darmanin belügyminiszter szintén egyértelműen elítélte a bírókat érő megfélemlítéseket és halálos fenyegetéseket, amelyeket a demokratikus rendszerben teljességgel elfogadhatatlannak tartott.

Borítókép: Nicolas Sarkozy egykori francia elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

