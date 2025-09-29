Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, halálosan megfenyegették a Nicolas Sarkozyt elítélő bírónőt. Az ügy azonban itt még nem ért véget, hiszen a párizsi ügyészség pénteken két eljárást indított a fenyegető üzenetek ügyében. A bírák szakszervezete szeptember 28-án, vasárnap bírálta Emmanuel Macron elnök némaságát, „fülsiketítőnek” nevezve hallgatását a bírósági vezetőt ért fenyegetésekkel kapcsolatban – számolt be róla az Origo.
Macron magára hagyta a halálosan megfenyegetett bírónőt?
A párizsi ügyészség eljárásokat indított, miután életveszélyes fenyegetéseket küldtek annak a bírónak, aki öt év szabadságvesztésre ítélte Nicolas Sarkozy egykori francia elnököt. A bírák érdekvédelmi szervezete Emmanuel Macron hallgatását „fülsüketítőnek” minősítette, kiemelve, hogy az államfőnek az igazságszolgáltatás függetlenségét kellene szavatolnia.
Macron miért hallgat?
Míg a volt igazságügyi miniszter, Gérald Darmanin támogatásáról biztosította az igazságügyi intézményeket, addig Emmanuel Macron hallgatása – aki első számú garanciája a francia igazságszolgáltatás függetlenségének – fülsiketítő
– írta a szakszervezet közleménye. A francia alkotmány 64. cikke kimondja, hogy az igazságügyi hatóságok függetlenségét a köztársasági elnök biztosítja. E feladatban a Magisztrátusok Felső Tanácsa (CSM) működik közre, amely szombaton határozottan elutasította azokat a fenyegetéseket és személyes támadásokat, amelyek Nicolas Sarkozy elítélésében részt vevő bírák pártatlanságát próbálták kétségbe vonni. Gérald Darmanin belügyminiszter szintén egyértelműen elítélte a bírókat érő megfélemlítéseket és halálos fenyegetéseket, amelyeket a demokratikus rendszerben teljességgel elfogadhatatlannak tartott.
Borítókép: Nicolas Sarkozy egykori francia elnök (Fotó: AFP)
