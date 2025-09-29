Macron magára hagyta a halálosan megfenyegetett bírónőt?

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, halálosan megfenyegették a Nicolas Sarkozyt elítélő bírónőt. Az ügy azonban itt még nem ért véget, hiszen a párizsi ügyészség pénteken két eljárást indított a fenyegető üzenetek ügyében. A bírák szakszervezete szeptember 28-án, vasárnap bírálta Emmanuel Macron elnök némaságát, „fülsiketítőnek” nevezve hallgatását a bírósági vezetőt ért fenyegetésekkel kapcsolatban – számolt be róla az Origo.

Hiába kapott egy bíró halálos fenyegetéseket, Emmanuel Macron hallgat. Fotó: AFP/Charly Triballeau