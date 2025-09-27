Halálosan megfenyegették a Nicolas Sarkozyt elítélő bírónőt

A francia bírói szakszervezet (USM) pénteken bejelentette, hogy feljelentést tett azon fenyegetések miatt, amelyeket az a bírőnő kapott, aki előző nap öt év börtönbüntetésre ítélte a volt államfőt. A bíróság egyúttal elrendelte Nicolas Sarkozy rövid időn belüli bebörtönzését, függetlenül a fellebbezéstől.

Nicolas Sarkozyt bűnösnek találták

Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

„Az USM aggodalmának ad hangot a bírák és az ügyészség politikai ellenségként való megjelölése, valamint az ebből eredő, akár közvetett következmények miatt, amelyek halálos fenyegetések, illetve súlyos erőszak” – olvasható a közleményben.

A volt államfőt csütörtökön azért ítélték első fokon öt év szabadságvesztésre, mert „hagyta, hogy egykori közvetlen munkatársai, politikai támogatói és a közvetítők pénzügyi támogatást szerezzenek” a néhai Moammer el-Kadhafi líbiai vezetőtől, elvileg a 2007-es győztes elnökválasztási kampány finanszírozásához, mégpedig több millió eurós összegben. A bíróság viszont felmentette Sarkozyt a közpénzzel való visszaélés, a passzív korrupció és az illegális kampányfinanszírozás vádja alól. A nyomozás azt ugyanis nem tudta bebizonyítani, hogy „a Líbiából érkezett pénzt” ténylegesen Nicolas Sarkozy győztes elnökválasztási kampányára fordították.