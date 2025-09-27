Nicolas SarkozybíróságFranciaország

Halálosan megfenyegették a Nicolas Sarkozyt elítélő bírónőt

Nicolas Sarkozy volt államfőt csütörtökön elítélő bíró súlyos fenyegetéseket kapott, a történteket a bírói szakszervezet is elítélte. Sarkozynek rövidesen meg kell kezdenie büntetését.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 4:00
Fotó: JULIEN DE ROSA Forrás: AFP
A francia bírói szakszervezet (USM) pénteken bejelentette, hogy feljelentést tett azon fenyegetések miatt, amelyeket az a bírőnő kapott, aki előző nap öt év börtönbüntetésre ítélte a volt államfőt. A bíróság egyúttal elrendelte Nicolas Sarkozy rövid időn belüli bebörtönzését, függetlenül a fellebbezéstől.

Nicolas Sarkozyt bűnösnek találták
Nicolas Sarkozyt bűnösnek találták 
Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

„Az USM aggodalmának ad hangot a bírák és az ügyészség politikai ellenségként való megjelölése, valamint az ebből eredő, akár közvetett következmények miatt, amelyek halálos fenyegetések, illetve súlyos erőszak” – olvasható a közleményben.

A volt államfőt csütörtökön azért ítélték első fokon öt év szabadságvesztésre, mert „hagyta, hogy egykori közvetlen munkatársai, politikai támogatói és a közvetítők pénzügyi támogatást szerezzenek” a néhai Moammer el-Kadhafi líbiai vezetőtől, elvileg a 2007-es győztes elnökválasztási kampány finanszírozásához, mégpedig több millió eurós összegben. A bíróság viszont felmentette Sarkozyt a közpénzzel való visszaélés, a passzív korrupció és az illegális kampányfinanszírozás vádja alól. A nyomozás azt ugyanis nem tudta bebizonyítani, hogy „a Líbiából érkezett pénzt” ténylegesen Nicolas Sarkozy győztes elnökválasztási kampányára fordították.

Az USM mindenkit felelősségre és önmérsékletre szólít fel, a bírói hatalom gyengülése ugyanis csak az államhatalom és így Franciaország általános gyengüléséhez járulhat hozzá 

– hangsúlyozták a közleményben.

Az USM főtitkárhelyettese, Aurélien Martini szerint az ítéletet meghozó bírói testületet vezető bírónőt halálos fenyegetések és erőszakos támadások érték a közösségi médiában, ahol a fényképét is közzétették.

Egy másik bírói szakszervezet, az SM a maga részéről elítélte a „politikai osztály egy részének” támadásait. Jobboldali politikusok szerint ugyanis a volt elnök elítélése „az igazságszolgáltatás kíméletlensége, sőt bosszúja”.

„Ezek a vádak elterelésként szolgálnak, amelyek senkit sem szabad, hogy megtévesszenek” – vélte a baloldalhoz közeli szakszervezet.

„Az a stratégia, amellyel a vádlott a bíráit vádolja, az eljárás alá vont vagy elítélt közszereplők részéről klasszikus stratégia” – tette hozzá a szakszervezet, megjegyezve, hogy a bírák „pártatlansággal, professzionálisan és magánvéleményüktől függetlenül” végzik a munkájukat.

Nem annak kéne a vita középpontjában lennie, hogy a bírók kormányoznak-e, hanem a gazdasági és pénzügyi bűnözés elleni küzdelemnek, egészen az állam legmagasabb szintjéig

– írták.

Nicolas Sarkozy volt államfő (2007-2012) - akit „bűnszervezetben elkövetett, nemzetellenes bűncselekmény” miatt ítélte el a bíróság –, azonnal bejelentette, hogy fellebbez az ítélet ellen. Ettól függetlenül azonban börtönbe kell vonulnia, miután a büntetés ideiglenes végrehajtást von maga után, ami azt jelenti, hogy a fellebbezés nem bír halasztó jelleggel. Nicolas Sarkozyt október 13-ra idézte be a bíróság, hogy ismertessék vele a fogvatartásának kezdetét.

Borítókép: Nicolas Sarkozy volt francia elnök (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

