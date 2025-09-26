UkrajnacsatlakozásEurópai Unió

Ukrajna nem vár tovább: felgyorsítanák a tárgyalásokat

Ukrajna felgyorsítaná a tárgyalásokat az EU-csatlakozásról. Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese szerint már közel a cél.

2025. 09. 26. 18:59
Fotó: THOMAS TRAASDAHL Forrás: Ritzau Scanpix
Szeptember végén Ukrajna befejezi az EU-csatlakozási tárgyalások átvilágításának utolsó szakaszát, és áttér a „referenciaértékek” szakaszára, nevezetesen az egyes tárgyalási fejezetek kritériumainak meghatározására. Ukrajna tehát határozottan szeretné felgyorsítani a tárgyalásokat.

(Fotó: THOMAS TRAASDAHL / Ritzau Scanpix)

Erről Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese beszélt az Ukrainformnak.

Valójában egy fejezetünk van hátra. Szeptember 29–30-án tartjuk az utolsó átvilágítási ülést. Akkor már csak az a kérdés, hogyan biztosítható a tárgyalások eddigi gyors üteme a jövőben is. Nyilvánvalóan 27 tagállam döntése lenne ideális, de egyelőre Magyarország fenntartja különleges álláspontját, ezért ezt is megvitatjuk itt a francia kormány tagjaival

– mondta a miniszterelnök-helyettes. 

Elmondása szerint a szűrővizsgálatok befejezése után várhatóak az Európai Unió szűrőjelentései. Így a negyedik klaszterről néhány napon belül, az ötödikről pedig néhány héten belül várható egy ilyen jelentés.

A miniszterelnök-helyettes arról számolt be, hogy az ukrán csapat jelenleg azon dolgozik, hogy mit tegyen a 27 szavazat megszerzéséig tartó időszakokban.

Nem szabad veszítenünk a lendületből, és tovább kell lépnünk. Az átvilágítás után az Európai Bizottság és a tagállamok meghatározzák a »referenciaértékeket« – azaz az egyes tárgyalási fejezetek megnyitásának kritériumait. Amikor ezeket meghatározták, megtervezhetjük, hogyan fogjuk végrehajtani őket

– fogalmazott Kacska. 

Borítókép: Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

