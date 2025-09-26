Ukrajna nem vár tovább: felgyorsítanák a tárgyalásokat

Szeptember végén Ukrajna befejezi az EU-csatlakozási tárgyalások átvilágításának utolsó szakaszát, és áttér a „referenciaértékek” szakaszára, nevezetesen az egyes tárgyalási fejezetek kritériumainak meghatározására. Ukrajna tehát határozottan szeretné felgyorsítani a tárgyalásokat.

Ukrajna gyorsítana a folyamaton

( Fotó: THOMAS TRAASDAHL / Ritzau Scanpix)

Erről Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese beszélt az Ukrainformnak.

Valójában egy fejezetünk van hátra. Szeptember 29–30-án tartjuk az utolsó átvilágítási ülést. Akkor már csak az a kérdés, hogyan biztosítható a tárgyalások eddigi gyors üteme a jövőben is. Nyilvánvalóan 27 tagállam döntése lenne ideális, de egyelőre Magyarország fenntartja különleges álláspontját, ezért ezt is megvitatjuk itt a francia kormány tagjaival

– mondta a miniszterelnök-helyettes.

Elmondása szerint a szűrővizsgálatok befejezése után várhatóak az Európai Unió szűrőjelentései. Így a negyedik klaszterről néhány napon belül, az ötödikről pedig néhány héten belül várható egy ilyen jelentés.