Emmanuel MacronFranciaországnépszerűség

Macron népszerűsége történelmi mélyponton

Egyre nehezebb helyzetben találja magát a francia elnök, aki külpolitikai kezdeményezéseivel próbálja megőrizni befolyását. Emmanuel Macron népszerűsége azonban mélypontra süllyedt, és a lemondását immár a politikai fősodor szereplői is követelik.

Wiedermann Béla
2025. 09. 25. 4:57
Emmanuel Macron Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Emmanuel Macron a külpolitikai színtéren igyekszik látható maradni, miközben otthon mind komolyabb kihívásokkal szembesül. A francia elnök a palesztin állam elismerését jelentette be az ENSZ-ben, ám a közvélemény döntő többsége – 78 százaléka – ellenzi ezt a lépést. A lakosság szerint ugyanis Macron érvelése, miszerint ez „az egyetlen módja annak, hogy elszigeteljük a Hamászt”, nem állja meg a helyét, és inkább növeli a terrortámadások veszélyét Franciaországban.

Macron támogatottsága 17 százalékra zuhant, saját korábbi szövetségesei is élesen bírálják döntéseit.
Macron támogatottsága 17 százalékra zuhant, saját korábbi szövetségesei is élesen bírálják döntéseit
Fotó: AFP

Macron népszerűsége mélyponton

Az elnök támogatottsága 17 százalékra esett, ami közel van François Hollande egykori 14 százalékos történelmi mélypontjához. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy immár nemcsak Marine Le Pen vagy Jean-Luc Mélenchon követelik Macron lemondását, hanem a politikai fősodorhoz tartozó szereplők is. 

Még korábbi hat miniszterelnöke közül is mindannyian kritikával illetik, köztük Jean Castex is, aki egyébként nem számít ambiciózus politikusnak.

A francia gazdaság és társadalom helyzete szintén rontja az elnök megítélését: az államadósság soha nem látott szintre emelkedett, a nyugdíjkorhatár csökkentését követelik, miközben a sikeres vállalatok vagyonára új adót akarnak kivetni. A külföldi befolyás is meggyengült, Franciaországot több afrikai országból kiszorították, miközben az Európai Unió sem tudott olyan kereskedelmi megállapodást elérni az Egyesült Államokkal, mint a brit kormány.

A helyzetet tovább rontotta, hogy Bernard Arnault, a világ egyik leggazdagabb embere, a Louis Vuitton Moët Hennessy elnöke is nyíltan csalódottságát fejezte ki a francia vezetés miatt. 

Ez különösen kényes, hiszen felesége, Brigitte Macron hosszú ideig volt a luxusmárka egyik legismertebb arca. Macron sokak szemében egyre inkább a francia forradalom gyűlölt alakjait idézi, ahogyan a kommentárok fogalmaznak: „Az iPhone-jával egy New York-i járdán álldogáló férfi” inkább egy népszerűtlen udvari kegyencet, semmint egy erős vezetőt juttatja eszükbe.

Borítókép: Emmanuel Macron (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekEurópai Parlament

Brüsszel összeállt a terrorista Antifa mozgalommal

Bánó Attila avatarja

Európa sírásói Magyarországon is hatalomra akarnak segíteni olyan ellenzéki politikust, aki készen áll az idegen érdekek szolgálatára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu