Macron népszerűsége történelmi mélyponton

Macron népszerűsége mélyponton

Az elnök támogatottsága 17 százalékra esett, ami közel van François Hollande egykori 14 százalékos történelmi mélypontjához. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy immár nemcsak Marine Le Pen vagy Jean-Luc Mélenchon követelik Macron lemondását, hanem a politikai fősodorhoz tartozó szereplők is.

Még korábbi hat miniszterelnöke közül is mindannyian kritikával illetik, köztük Jean Castex is, aki egyébként nem számít ambiciózus politikusnak.

A francia gazdaság és társadalom helyzete szintén rontja az elnök megítélését: az államadósság soha nem látott szintre emelkedett, a nyugdíjkorhatár csökkentését követelik, miközben a sikeres vállalatok vagyonára új adót akarnak kivetni. A külföldi befolyás is meggyengült, Franciaországot több afrikai országból kiszorították, miközben az Európai Unió sem tudott olyan kereskedelmi megállapodást elérni az Egyesült Államokkal, mint a brit kormány.

A helyzetet tovább rontotta, hogy Bernard Arnault, a világ egyik leggazdagabb embere, a Louis Vuitton Moët Hennessy elnöke is nyíltan csalódottságát fejezte ki a francia vezetés miatt.

Ez különösen kényes, hiszen felesége, Brigitte Macron hosszú ideig volt a luxusmárka egyik legismertebb arca. Macron sokak szemében egyre inkább a francia forradalom gyűlölt alakjait idézi, ahogyan a kommentárok fogalmaznak: „Az iPhone-jával egy New York-i járdán álldogáló férfi” inkább egy népszerűtlen udvari kegyencet, semmint egy erős vezetőt juttatja eszükbe.