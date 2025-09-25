Emmanuel Macron a külpolitikai színtéren igyekszik látható maradni, miközben otthon mind komolyabb kihívásokkal szembesül. A francia elnök a palesztin állam elismerését jelentette be az ENSZ-ben, ám a közvélemény döntő többsége – 78 százaléka – ellenzi ezt a lépést. A lakosság szerint ugyanis Macron érvelése, miszerint ez „az egyetlen módja annak, hogy elszigeteljük a Hamászt”, nem állja meg a helyét, és inkább növeli a terrortámadások veszélyét Franciaországban.
Macron népszerűsége történelmi mélyponton
Egyre nehezebb helyzetben találja magát a francia elnök, aki külpolitikai kezdeményezéseivel próbálja megőrizni befolyását. Emmanuel Macron népszerűsége azonban mélypontra süllyedt, és a lemondását immár a politikai fősodor szereplői is követelik.
Macron népszerűsége mélyponton
Az elnök támogatottsága 17 százalékra esett, ami közel van François Hollande egykori 14 százalékos történelmi mélypontjához. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy immár nemcsak Marine Le Pen vagy Jean-Luc Mélenchon követelik Macron lemondását, hanem a politikai fősodorhoz tartozó szereplők is.
Még korábbi hat miniszterelnöke közül is mindannyian kritikával illetik, köztük Jean Castex is, aki egyébként nem számít ambiciózus politikusnak.
A francia gazdaság és társadalom helyzete szintén rontja az elnök megítélését: az államadósság soha nem látott szintre emelkedett, a nyugdíjkorhatár csökkentését követelik, miközben a sikeres vállalatok vagyonára új adót akarnak kivetni. A külföldi befolyás is meggyengült, Franciaországot több afrikai országból kiszorították, miközben az Európai Unió sem tudott olyan kereskedelmi megállapodást elérni az Egyesült Államokkal, mint a brit kormány.
A helyzetet tovább rontotta, hogy Bernard Arnault, a világ egyik leggazdagabb embere, a Louis Vuitton Moët Hennessy elnöke is nyíltan csalódottságát fejezte ki a francia vezetés miatt.
Ez különösen kényes, hiszen felesége, Brigitte Macron hosszú ideig volt a luxusmárka egyik legismertebb arca. Macron sokak szemében egyre inkább a francia forradalom gyűlölt alakjait idézi, ahogyan a kommentárok fogalmaznak: „Az iPhone-jával egy New York-i járdán álldogáló férfi” inkább egy népszerűtlen udvari kegyencet, semmint egy erős vezetőt juttatja eszükbe.
Borítókép: Emmanuel Macron (Fotó: AFP)
