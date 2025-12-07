Hős kisfiú mentette meg nevelőanyja életét

„Egy novemberi csütörtök estén egy 13 éves kisfiú kérte a mentők segítségét, miután nevelőanyja vacsorakészítés közben rosszul lett, majd összeesett. Ádám azonnal felismerte a helyzet súlyosságát és tárcsázta a segélyhívót” – írja az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) Facebook-oldalán.

Sikeres mentés, összehangolt csapatmunka volt (Forrás: Facebook)

Az OMSZ beszámolója szerint egy tapasztalt mentésirányító, Nagy Tamásné rögtön két mentőegységet riasztott a helyszínre, miközben betegvizsgálatra instruálta a bátor gyermeket, aki elképesztő lélekjelenléttel, pontosan követte az utasításokat.

A nő ekkorra már nem lélegzett, így a mentésirányító segítségével Ádám megkezdte az újraélesztést és fáradtságot nem ismerve küzdött anyukája életéért.

„Elsőként egy mentőgépkocsi érkezett a helyszínre, bajtársaink átvették az újraélesztést, majd nem sokkal később az esetkocsi is csatlakozott az életmentéshez. A kisfiú elképesztő lélekjelenlétének és helytállásának, valamint bajtársaink szakszerű és gyors beavatkozásának köszönhetően a nő keringése rövid időn belül visszatért, így stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők” – számoltak be a sikeres mentésről.

„A hős, hatodik osztályos kisfiút az iskolában igazgatói és nevelőtestületi dicséretben, a mentésben résztvevő bajtársainkat pedig kiemelkedő szakmai helytállásukért regionális igazgatói dicséretben részesítették. Az anyukának mielőbbi felépülést kívánunk, Ádámnak és a mentésben résztvevőknek szívből gratulálunk! – zárták a posztot.