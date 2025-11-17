jegyvonatgyőrieszméletkalauz

Pont akkor lett rosszul egy férfi a győri vonaton, amikor a jegyét kérte a kalauz

A nagy hűhó csak utána jött.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 17. 15:01
illusztráció Fotó: MTI/Lakatos Péter
Egy Győr felé közlekedő vonaton utazott egy idős férfi a napokban, amikor a célállomás előtt mindössze néhány perccel, jegykezelés közben jelezte, hogy rosszul van, majd eszméletét vesztette – írja a közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. 

A jegykezelő és az utasok rögtön a mentők segítségét kérték. A mentésirányítás segítségével megvizsgálták a beteget, aki már nem lélegzett, így a vonaton elkezdték az újraélesztést. A mentésirányító még csak próbaidejét tölti a mentőszolgálatnál, de példásan helyt állt a feszült helyzetben és pontos instrukcióival, megnyugtató szavaival támogatta a rémült utazókat, miközben riasztotta a megfelelő mentőegységet.

A rohamkocsi már a peronon várta az érkező vonatot, ahol átvették az életmentést. A szakszerű ellátásnak és a vonaton utazók gyors reakciójának köszönhetően a férfi keringése visszatért, így végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.


