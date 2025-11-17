Pont akkor lett rosszul egy férfi a győri vonaton, amikor a jegyét kérte a kalauz

A jegykezelő és az utasok rögtön a mentők segítségét kérték. A mentésirányítás segítségével megvizsgálták a beteget, aki már nem lélegzett, így a vonaton elkezdték az újraélesztést. A mentésirányító még csak próbaidejét tölti a mentőszolgálatnál, de példásan helyt állt a feszült helyzetben és pontos instrukcióival, megnyugtató szavaival támogatta a rémült utazókat, miközben riasztotta a megfelelő mentőegységet.