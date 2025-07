Donald Trump: Büszke vagyok rá, hogy a béke elnöke lehetek!

A bejelentés előzménye, hogy a malajziai Putradzsajában rendkívüli találkozót tartottak Thaiföld, Kambodzsa, az Egyesült Államok és Kína részvételével. Anvar Ibrahim malajziai miniszterelnök hétfői tájékoztatása szerint a két ország vezetői – Hun Manet kambodzsai kormányfő és Pumtam Vecsajacsaj thai ügyvivő miniszterelnök – „feltétel nélküli és végleges tűzszünetben” állapodtak meg, amely helyi idő szerint hétfőn éjfélkor lépett életbe. A fegyveres konfliktusban az elmúlt napokban több halálos áldozat is volt, sőt civil tüntetések is zajlottak Bangkokban a harcok beszüntetését követelve. A térség biztonságát és stabilitását súlyosan fenyegető határvillongások gyors rendezéséhez Washington is aktívan hozzájárult. Trump már napokkal korábban jelezte, hogy nyomást gyakorol a felekre.

A kereskedelmi tárgyalások nem folytatódnak, amíg a harcok meg nem szűnnek

– figyelmeztetett szombaton, szintén a Truth Socialon.