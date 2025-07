Donald Trump kiosztotta London polgármesterét + videó

Sadiq Khan éles bírálatot kapott

A sajtótájékoztatón London polgármesterére is kitért Trump, akit már korábban is többször kritizált. Most sem fogta vissza magát.

Nem vagyok a polgármesterük rajongója. Szerintem szörnyű munkát végzett London élén. Egy ellenszenves ember

– mondta Trump, amikor megkérdezték, hogy londoni látogatása során találkozik-e Sadiq Khannal. Starmer azonnal közbevágott:

Ő a barátom.

Trump erre csak annyit felelt:

Attól még borzalmas munkát végzett. De természetesen el fogok látogatni Londonba.

Az ügy politikai visszhangot is keltett. Sadiq Khan szóvivője kijelentette, hogy Trump „örülhetne, ha látná, milyen erős és sokszínű város London”, és hogy ez „nem gyengeség, hanem erő”.

Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)