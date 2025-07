Brüsszel szankciókat akar kivetni Izraelre

Az Európai Bizottság szerint e kötelezettségek tiszteletben tartása elengedhetetlen az EU és Izrael együttműködésének szempontjából, beleértve a tudományos és technológiai kapcsolatokat is. Bár Izrael egy napra humanitárius tűzszünetet jelentett be Gázában, és bizonyos humanitárius kötelezettségvállalásokat teljesített, az Európai Bizottság értékelése szerint a helyzet továbbra is súlyos, ami indokolja a célzott korlátozó intézkedés bevezetését. A javasolt felfüggesztés nem érinti az izraeli egyetemek és kutatók részvételét a Horizont Európa együttműködésen alapuló kutatási projektjeiben.