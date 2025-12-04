Brüsszel keresztbe tenne a rezsicsökkentésnek

A háborúpárti Brüsszel legújabb lépése a rezsicsökkentés fenntartását veszélyezteti. Az EU jogalkotói és a tagállamok képviselői új szabályozásról egyeztek meg, amely 2027-re megszüntetné az Oroszországból érkező gáz importját. Az új szabály 2026 elején lép életbe, és fokozatosan szünteti meg a különböző beszerzési formákat: a spotpiaci ügyletek szinte azonnal megszűnnének, a rövid és hosszú távú szerződések 2026–2027 során lejárnának, a csővezetéken érkező gáz importját pedig 2027 szeptemberétől tiltanák be véglegesen – írja a Politico.

Brüsszel keresztbe tett a magyar rezsicsökkentésnek

Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

Korábban a Magyar Nemzeten is írtunk róla, hogy Brüsszel elzárná az orosz gázcsapot. Hónapokon át tartó, feszült egyeztetések után az EU politikusai az utolsó pillanatban keresztülvitték javaslatukat. A jogalkotók szerint Európának végleg meg kell szabadulnia az orosz fosszilis energiahordozóktól, különösen az ukrajnai háború miatt. Bár 2022 óta jelentősen csökkent az orosz gáz behozatala, a közelmúltban még mindig az import mintegy 19 százalékát tette ki.

Ursula von der Leyen elmondta, hogy a háború kezdetén havi 12 milliárd eurót fizetett az EU Oroszországnak, mostanra ez 1,5 milliárdra csökkent, és a cél a teljes megszüntetés.

A vezetékes gáz tilalmát 2027 szeptemberétől vezetik be, főként a szárazföldi országok, például Magyarország és Szlovákia érzékenysége miatt. Az unió egységes büntetést is meghatározott: