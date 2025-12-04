orosz szankciókBrüsszelUkrajnaorosz-ukrán háborúrezsicsökkentés

Brüsszel keresztbe tenne a rezsicsökkentésnek

Brüsszel lezárja az utat az orosz gáz előtt: teljes tilalmat vezetnek be. Az unió új szabályai 2026 elejétől lépcsőzetesen tiltják be az orosz gáz vásárlásának minden formáját, és 2027 szeptemberére a csővezetékes behozatal is leállna. A hónapokig húzódó egyeztetések után elfogadott döntés indoka az, hogy Brüsszel szerint Európának meg kell szüntetnie energiafüggését Moszkvától. Bár az orosz gáz aránya mérséklődött, nemrég még mindig az uniós import körülbelül egyötödét jelentette. A brüsszeli lépés ellentétes Magyarország érdekeivel, és kockára teszi a rezsicsökkentés fenntarthatóságát.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 16:32
Ukrajna még több szankciót vár el Brüsszeltől Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
A háborúpárti Brüsszel legújabb lépése a rezsicsökkentés fenntartását veszélyezteti. Az EU jogalkotói és a tagállamok képviselői új szabályozásról egyeztek meg, amely 2027-re megszüntetné az Oroszországból érkező gáz importját. Az új szabály 2026 elején lép életbe, és fokozatosan szünteti meg a különböző beszerzési formákat: a spotpiaci ügyletek szinte azonnal megszűnnének, a rövid és hosszú távú szerződések 2026–2027 során lejárnának, a csővezetéken érkező gáz importját pedig 2027 szeptemberétől tiltanák be véglegesen – írja a Politico.

Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

Korábban a Magyar Nemzeten is írtunk róla, hogy Brüsszel elzárná az orosz gázcsapot. Hónapokon át tartó, feszült egyeztetések után az EU politikusai az utolsó pillanatban keresztülvitték javaslatukat. A jogalkotók szerint Európának végleg meg kell szabadulnia az orosz fosszilis energiahordozóktól, különösen az ukrajnai háború miatt. Bár 2022 óta jelentősen csökkent az orosz gáz behozatala, a közelmúltban még mindig az import mintegy 19 százalékát tette ki.

Ursula von der Leyen elmondta, hogy a háború kezdetén havi 12 milliárd eurót fizetett az EU Oroszországnak, mostanra ez 1,5 milliárdra csökkent, és a cél a teljes megszüntetés.

A vezetékes gáz tilalmát 2027 szeptemberétől vezetik be, főként a szárazföldi országok, például Magyarország és Szlovákia érzékenysége miatt. Az unió egységes büntetést is meghatározott:

a szabályt megszegő cégekre akár 40 millió eurós bírság, az éves forgalom 3,5 százaléka vagy a tranzakció háromszoros értéke is kiszabható.  

A tagállamok sikerrel átvitték a „biztonságos” országok listáját, ahonnan továbbra is lehet gázt importálni, például Katarból, Algériából és Nigériából. A parlament végül jóváhagyta a listát, azzal a kikötéssel, hogy az EU bármikor eltávolíthat országokat. Eközben a jogalkotók elvetették az orosz kőolaj azonnali tilalmára irányuló tervet, de a bizottság külön javaslatot ígért a következő év elejére.

Borítókép: Ukrajna még több szankciót vár el Brüsszeltől (Fotó: AFP)

