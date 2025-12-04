Teljesen biztosnak tűnik, hogy nem ezen a hétvégén érkezik meg Magyarországra a tél

Szombaton nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, átmeneti vékonyodás, szakadozás nagyobb eséllyel a keleti tájakon lehet. Reggelig, délelőttig nyugaton gyengülő intenzitással még előfordulhat csapadék, majd átmeneti szünet után estétől újra nagy területen elered az eső. A légmozgás mérsékelt marad.

A minimum 0 és plusz 7, a maximum 6 és 12 fok között várható.

Vasárnap a nap első felében döntően borult lesz az ég és többfelé valószínű eső, majd délutánra megszűnik a csapadék, és a felhőzet is átmenetileg felszakadozik, csökken. A légmozgás mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között alakulhat.