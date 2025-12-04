időjárástélhétvége

Teljesen biztosnak tűnik, hogy nem ezen a hétvégén érkezik meg Magyarországra a tél

December első hétvégéjén is folytatódik az enyhe, de jellemzően felhős, borult idő, és az ország nagy részén esőre is készülni kell, a felhőtakaró csak a keleti tájakon szakadozik fel. A hajnali fagyok megszűnnek, napközben a legmelegebb órákban 6–12 fok várható – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04.
Téli idill tatán vadludakkal a háttérben Fotó: Kovács Attila Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, pénteken, csupán néhol – kiemelten Szabolcs térségében – maradhat szakadozottabb, vékonyabb a felhőtakaró, arrafelé több órára a nap is kisüthet. 

Reggel még északnyugaton, északon előfordulhat eső, majd arrafelé is csökken a csapadékhajlam. A keleti részeket leszámítva, különösen a déli óráktól ismét egyre többfelé alakulhat ki időszakos eső. A keleties irányú szelet még helyenként élénk, a hegyekben erős lökések kísérhetik, majd északi, északkeleti irányba fordul az áramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 6 és 12 fok között alakul, de a keleti naposabb részeken ennél néhány fokkal magasabb érték várhatóak.

Szombaton nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, átmeneti vékonyodás, szakadozás nagyobb eséllyel a keleti tájakon lehet. Reggelig, délelőttig nyugaton gyengülő intenzitással még előfordulhat csapadék, majd átmeneti szünet után estétől újra nagy területen elered az eső. A légmozgás mérsékelt marad. 

A minimum 0 és plusz 7, a maximum 6 és 12 fok között várható.

Vasárnap a nap első felében döntően borult lesz az ég és többfelé valószínű eső, majd délutánra megszűnik a csapadék, és a felhőzet is átmenetileg felszakadozik, csökken. A légmozgás mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között alakulhat.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

