Járványt karácsonyra? Emelkedni fog az influenzások száma, a koronavírusnál nem várható csökkenés

Az örökítőanyag koncentrációja Budapest déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsen, Kecskeméten, Békéscsabán, Debrecenben és Salgótarjánban az emelkedett, Budapest északi mintájában, továbbá Győrben, Tatabányán, Szombathelyen, Székesfehérváron, Kaposváron, Szekszárdon, Szegeden, Szolnokon, Nyíregyházán, Miskolcon és Egerben a mérsékelt tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján

a koronavírus-fertőzések számának további csökkenése várhatóan megáll a következő hetekben.

Közben az influenza A vírus örökítőanyag-koncentrációja országos átlagban enyhén emelkedett, a 48. héten Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep, Győr, Kecskemét, Székesfehérvár és Zalaegerszeg mintájában volt kimutatási határ feletti.