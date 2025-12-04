Enyhe emelkedést tapasztaltak Eger, Kaposvár, Pécs és Zalaegerszeg ellátási területén, míg 17 ellátási területre stagnálás volt jellemző. Csökkenést mértek a budapesti agglomeráció egyesített mintájában is.
Járványt karácsonyra? Emelkedni fog az influenzások száma, a koronavírusnál nem várható csökkenés
A múlt héten stagnált a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).
Az örökítőanyag koncentrációja Budapest déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsen, Kecskeméten, Békéscsabán, Debrecenben és Salgótarjánban az emelkedett, Budapest északi mintájában, továbbá Győrben, Tatabányán, Szombathelyen, Székesfehérváron, Kaposváron, Szekszárdon, Szegeden, Szolnokon, Nyíregyházán, Miskolcon és Egerben a mérsékelt tartományban volt.
Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján
a koronavírus-fertőzések számának további csökkenése várhatóan megáll a következő hetekben.
Közben az influenza A vírus örökítőanyag-koncentrációja országos átlagban enyhén emelkedett, a 48. héten Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep, Győr, Kecskemét, Székesfehérvár és Zalaegerszeg mintájában volt kimutatási határ feletti.
Közölték azt is, hogy a szennyvízeredmények alapján az influenza A vírus az előző hetekhez képest magasabb szinten cirkulál a lakosság körében, a
fertőzésszámok emelkedése várható a következő időszakban.
