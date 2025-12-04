Feljelentés érkezett a rendőrségre december 2-án arról, hogy valaki többet felfeszített a műjégpályánál az ünnepi vásárra felállított mobil büfék közül, és árucikkeket, valamint pénzt vitt el – írja a rendőrségi portál.
Kirabolták az adventi vásáron felállított büféket Csornán, egy nap kiderült, ki volt az
Azonnal intézkedtek a rendőrök.
A nyomozók azonnal tanúkat hallgattak meg, kamerafelvételeket elemeztek, majd azonosították a hatóság előtt már ismert elkövetőt, akit a bűncselekmény helyszínén fogtak el december 3-án. Előállításakor a tolvaj zavartan és agresszíven viselkedett a rendőrökkel szemben, ezért drogtesztet végeztek nála, amely pozitív lett.
A csornai nyomozók többrendbeli, üzletszerűen elkövetett lopás bűntette és kábítószer birtoklása vétség miatt hallgatták ki és vették őrizetbe a tettest, majd kezdeményezték a letartóztatását.
