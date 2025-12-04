kamerafelvételpénzműjégpályarendőrségi

Kirabolták az adventi vásáron felállított büféket Csornán, egy nap kiderült, ki volt az

Azonnal intézkedtek a rendőrök.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 12. 04. 15:34
Forrás: Police
Feljelentés érkezett a rendőrségre december 2-án arról, hogy valaki többet felfeszített a műjégpályánál az ünnepi vásárra felállított mobil büfék közül, és árucikkeket, valamint pénzt vitt el – írja a rendőrségi portál.

A nyomozók azonnal tanúkat hallgattak meg, kamerafelvételeket elemeztek, majd azonosították a hatóság előtt már ismert elkövetőt, akit a bűncselekmény helyszínén fogtak el december 3-án. Előállításakor a tolvaj zavartan és agresszíven viselkedett a rendőrökkel szemben, ezért drogtesztet végeztek nála, amely pozitív lett.

A csornai nyomozók többrendbeli, üzletszerűen elkövetett lopás bűntette és kábítószer birtoklása vétség miatt hallgatták ki és vették őrizetbe a tettest, majd kezdeményezték a letartóztatását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Megyeri Dávid
idezojelekLendvai Ildikó

A Tisza ősforrása Lendvai Ildikó

Megyeri Dávid avatarja

Magyar Péter tagadásban már maga a megtestesült MSZP.

