Kirabolták az adventi vásáron felállított büféket Csornán, egy nap kiderült, ki volt az

A nyomozók azonnal tanúkat hallgattak meg, kamerafelvételeket elemeztek, majd azonosították a hatóság előtt már ismert elkövetőt, akit a bűncselekmény helyszínén fogtak el december 3-án. Előállításakor a tolvaj zavartan és agresszíven viselkedett a rendőrökkel szemben, ezért drogtesztet végeztek nála, amely pozitív lett.