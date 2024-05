A mutyis Weber sorkatonai szolgálatot erőltetne az európai fiatalokra

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke azzal az őrült ötlettel állt elő, hogy minden uniós tagállamban hozzák vissza a kötelező sorkatonai szolgálatot. Minden bizonnyal a javaslatot már az újonnan felálló EP-ben fogják megvitatni, hacsak nem sikerül kiszorítani a háborúpárti, az orosz–ukrán háború eszkalációjában érdekelt képviselőket.

Manfred Weber az Európai Néppárt vezetője. (Fotó: AFP/John Macdougall)

A hetekben éppen Németországban került napirendre az ügy. Mint arról a V4NA nemzetközi hírügynökség is beszámolt, a Kereszténydemokrata Unió és a Keresztényszociális Unió pártszövetségének (CDU/CSU) pártkongresszusán megszavazták, hogy ismét napirendre tűzzék a kötelező katonai szolgálatot, és ígéretet tettek arra, hogy újra bevezetik azt, amint újra hatalomra kerülnek Berlinben.

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke egész Európára kiterjesztené a sorkatonaságot. A V4NA azt írta, a júniusi európai parlamenti választás után felálló testület az elsők között igyekszik majd megvitatni ennek lehetőségeit, ezért sorsdöntőnek bizonyulhat a voksolás. Ha ugyanis a háborút támogatók szereznek többséget, akkor elkerülhetetlen lehet a világháború, ha azonban a háborút ellenző pártok jutnak nagyobb szóhoz, akkor az orosz–ukrán háború Ukrajna határain belül maradhat.

Fokozódik az európai kardcsörtetés

A nem uniós Szerbia vezetése úgy tűnik elszánt abban, hogy visszahozza a kötelező katonai szolgálatot. A Szerb Fegyveres Erők Vezérkara és a Védelmi Minisztérium hivatalosan is kezdeményezte az év elején a sorkatonai szolgálat felfüggesztéséről szóló határozat visszavonását – közölte Milos Vucsevics akkori szerb védelmi miniszter, aki azóta az ország miniszterelnöke lett. A katonai szolgálatnak legfeljebb négy hónapig kellene tartania, de az lehet rövidebb is.

Idén februárban egy másik szomszédunk, Horvátország is hasonló lépést jelentett be. Ivan Anusic horvát honvédelmi miniszter kiemelte, terveik között szerepel a sorkatonai szolgálat bevezetése. Az még nem világos, hogy mikortól és mennyi időre vezetnék be a kötelező katonai szolgálatot Horvátországban, írta a horvát sajtó.

A honvédelmi miniszter azt is közölte, nők is jelentkezhetnek majd szolgálatra de nekik nem lesz kötelező.

Szintén ez év februári hír, hogy Svédországban az iskolásokat egy lehetséges háborúra készítik fel, írta a Mandiner. De ugyanez a mentalitás jellemző már a német iskolákra is.

Dánia meghosszabbítja a kötelező katonai szolgálat tartamát, és azt a nemi egyenjogúság jegyében kiterjeszti a nőkre is. Mindkét nem esetében az eddigi négyről tizenegy hónapra növekszik majd a szolgálati idő – jelentette be március közepén a dán miniszterelnök. Dánia a sorkatonai állomány növelését is célul tűzte ki.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök a 7. éves koppenhágai demokrácia-csúcstalálkozóra érkezik a koppenhágai Royal Danish Playhouse-ba 2024. május 14-én. (Fotó: AFP/Ida Marie Odgaard)

Mint arról korábban írtunk, Manfred Weber ötlete nyomán a nőket is besoroznák katonának. A skandináv államok után Németország megfontolná a női sorkatonaság bevezetését is.