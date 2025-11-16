Lakóépületek is kigyulladtak az ukrán támadás nyomán

Több robbanást is hallottak az éjszaka folyamán Volgográdban. Az ukrán támadásnak három sérültje is van, akik közül az egyiket jelenleg is kórházban kezelik – írja az Origo.

Az ukrán támadásban lakóépületek sérültek meg

Fotó: MYKOLA MIAKSHYKOV / NurPhoto

Andrej Bocsarov kormányzó jelentése szerint a támadásban több lakóépület is megsérült, amelyek közül az egyik ki is gyulladt. A drónok okozta robbanásokban hárman megsérültek, egy idős nő pedig kórházi ellátásra szorult. Szerencsére azonban az ő állapota sem életveszélyes.

A kormányzó szerint a légvédelmet azonnal riasztották, a város repterén pedig „titkos hadműveletet” hajtottak végre a támadással összefüggésben.

A lakosok szerint nagyjából tíz robbanást lehetett hallani. Nem sokkal később egy felvétel is előkerült, amelyen az egyik drón becsapódása és az utána felcsapó lángok láthatóak.