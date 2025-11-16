UkrajnaOroszországháború

Lakóépületek is kigyulladtak az ukrán támadás nyomán

Volgográdban sérültjei is vannak az éjszakai dróntámadásnak. A régió kormányzójának jelentése szerint az ukrán támadásban több lakóépületet is megrongálódott, amelyek közül az egyik ki is gyulladt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 9:21
Fotó: MYKOLA MIAKSHYKOV Forrás: NurPhoto
Több robbanást is hallottak az éjszaka folyamán Volgográdban. Az ukrán támadásnak három sérültje is van, akik közül az egyiket jelenleg is kórházban kezelik – írja az Origo. 

Az ukrán támadásban lakóépületek sérültek meg
Az ukrán támadásban lakóépületek sérültek meg 
Fotó: MYKOLA MIAKSHYKOV / NurPhoto

Andrej Bocsarov kormányzó jelentése szerint a támadásban több lakóépület is megsérült, amelyek közül az egyik ki is gyulladt. A drónok okozta robbanásokban hárman megsérültek, egy idős nő pedig kórházi ellátásra szorult. Szerencsére azonban az ő állapota sem életveszélyes. 

A kormányzó szerint a légvédelmet azonnal riasztották, a város repterén pedig „titkos hadműveletet” hajtottak végre a támadással összefüggésben. 

A lakosok szerint nagyjából tíz robbanást lehetett hallani. Nem sokkal később egy felvétel is előkerült, amelyen az egyik drón becsapódása és az utána felcsapó lángok láthatóak. 

A támadás miatt ötven embert kitelepítettek és ideiglenes szállásokra szállítottak a károk elhárításáig. A kormányzó jelentése szerint a katasztrófavédelem a tűzszerészekkel együtt dolgozik a romok és az esetlegesen fennmaradó robbanóanyagok eltakarításán és hatástalanításán. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

