Riasztást kapott a légvédelem, több orosz régiót érintett az ukrán támadás

Az orosz Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán a légvédelem 44 ukrán drónt lőtt le orosz légtérben. A támadások elsősorban a Brjanszki és a Rosztovi területet érintették.

2025. 11. 09. 8:10
A dandártábornok a kamikaze drónok bevetésének ötletére is reagált Fotó: JOSE COLON Forrás: ANADOLU
Az orosz Védelmi Minisztérium közlése szerint a légvédelem az éjszaka folyamán 44 ukrán drónt semmisítettek meg orosz terület felett

A légvédelem ukrán drónokat semmisített meg (Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU)
Az orosz légvédelem ukrán drónokat semmisített meg. Fotó: Anadolu

A tájékoztatás alapján november 8-án, helyi idő szerint este 11 órától november 9-én reggel 7 óráig a légvédelmi riasztórendszerek 44 ukrán, merev szárnyú, pilóta nélküli légi járművet észleltek és lőttek le – számolt be a RIA Novosztyi.

Az orosz hadsereg 43 drónt a Brjanszki régióban, egyet pedig a Rosztovi területen semmisített meg.

Az ukrán fegyveres erők támadásaira válaszul az orosz hadsereg nagy pontosságú légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal hajtott végre csapásokat, kizárólag az ukrán hadiipari komplexum katonai létesítményei és vállalatai ellen.

 

Borítókép: Kamikaze drón (Fotó: AFP)

Szinte minden fronton zajlanak a harcok Ukrajnában

