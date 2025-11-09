Az orosz Védelmi Minisztérium közlése szerint a légvédelem az éjszaka folyamán 44 ukrán drónt semmisítettek meg orosz terület felett – írja az Origo.
Riasztást kapott a légvédelem, több orosz régiót érintett az ukrán támadás
Az orosz Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán a légvédelem 44 ukrán drónt lőtt le orosz légtérben. A támadások elsősorban a Brjanszki és a Rosztovi területet érintették.
A tájékoztatás alapján november 8-án, helyi idő szerint este 11 órától november 9-én reggel 7 óráig a légvédelmi riasztórendszerek 44 ukrán, merev szárnyú, pilóta nélküli légi járművet észleltek és lőttek le – számolt be a RIA Novosztyi.
Az orosz hadsereg 43 drónt a Brjanszki régióban, egyet pedig a Rosztovi területen semmisített meg.
Az ukrán fegyveres erők támadásaira válaszul az orosz hadsereg nagy pontosságú légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal hajtott végre csapásokat, kizárólag az ukrán hadiipari komplexum katonai létesítményei és vállalatai ellen.
Borítókép: Kamikaze drón (Fotó: AFP)
