Kő kövön nem maradt, videón az orosz támadás utáni pusztítás

FPV-drónok és tüzérségi támadás okozott károkat, amikor az orosz erők a Nyikopoli járást is támadták. A járási központot, valamint a Pokrovske, Mirivszka és Marhanec településközösségeit is találat érte. Egy 75 éves férfi megsérült, és kórházba került. Megsérült egy sportiskola, öt magánház, garázsok és egy melléképület. Több jármű és egy elektromos vezeték is károsodott – írja a Mezha.