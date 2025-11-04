UkrajnaDnyipropetrovszktámadásorosz-ukrán háború

Kő kövön nem maradt, videón az orosz támadás utáni pusztítás

November 2-án az orosz erők csapásokat mértek Pavlohradra és a Dnyipropetrovszki terület Nyikopol járására. A támadás következtében egy ember meghalt, négyen megsérültek, köztük egy nyolcéves kislány. Az információt a területi katonai közigazgatás megbízott vezetője, Vladiszlav Hajvanenko erősítette meg Telegram-csatornáján.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 17:50
Támadás Kramatorszkban 2025. október 31-én Fotó: JOSE COLON Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tisztviselő szerint Pavlohradban egy 55 éves férfi életét vesztette. Három ember megsérült: egy nyolcéves kislány, egy 71 éves férfi és egy 39 éves nő. A városban tüzek keletkeztek. Egy lakóépület, autók, egy fémtető és egy magánvállalkozás megsérült.

Hatalmas orosz támadás érte Nyikopoli járást (Forrás: Telegram)
Hatalmas orosz támadás érte a Nyikopoli járást. Forrás: Telegram

FPV-drónok és tüzérségi támadás okozott károkat, amikor az orosz erők a Nyikopoli járást is támadták. A járási központot, valamint a Pokrovske, Mirivszka és Marhanec településközösségeit is találat érte. Egy 75 éves férfi megsérült, és kórházba került. Megsérült egy sportiskola, öt magánház, garázsok és egy melléképület. Több jármű és egy elektromos vezeték is károsodott – írja a Mezha.

A légvédelem hat drónt semmisített meg a Dnyipropetrovszki terület felett – közölte a Keleti Légvédelmi Parancsnokság.

A helyszínen továbbra is dolgoznak az operatív bevetési csoportok: folyamatban vannak a helyreállítási munkák, a sérültek támogatása, valamint az adatok gyűjtése a csapás körülményeinek teljes tisztázásához. A helyi szolgálatok összehangolják tevékenységüket, hogy biztosítsák a lakosok biztonságát, és stabilizálják a helyzetet a térségben.

 

Borítókép: Támadás Kramatorszkban 2025. október 31-én (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Olaszországból kemény figyelmeztetést kapott Zelenszkij

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Marcin Romanowski
idezojelekDonald Tusk

Magyar Péter „szeretetországa” Tusk varsói receptje szerint készül

Marcin Romanowski avatarja

Lengyelországban „jogállamiság” helyett intézményesített erőszak uralkodik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu