A tisztviselő szerint Pavlohradban egy 55 éves férfi életét vesztette. Három ember megsérült: egy nyolcéves kislány, egy 71 éves férfi és egy 39 éves nő. A városban tüzek keletkeztek. Egy lakóépület, autók, egy fémtető és egy magánvállalkozás megsérült.
Kő kövön nem maradt, videón az orosz támadás utáni pusztítás
November 2-án az orosz erők csapásokat mértek Pavlohradra és a Dnyipropetrovszki terület Nyikopol járására. A támadás következtében egy ember meghalt, négyen megsérültek, köztük egy nyolcéves kislány. Az információt a területi katonai közigazgatás megbízott vezetője, Vladiszlav Hajvanenko erősítette meg Telegram-csatornáján.
FPV-drónok és tüzérségi támadás okozott károkat, amikor az orosz erők a Nyikopoli járást is támadták. A járási központot, valamint a Pokrovske, Mirivszka és Marhanec településközösségeit is találat érte. Egy 75 éves férfi megsérült, és kórházba került. Megsérült egy sportiskola, öt magánház, garázsok és egy melléképület. Több jármű és egy elektromos vezeték is károsodott – írja a Mezha.
További Külföld híreink
A légvédelem hat drónt semmisített meg a Dnyipropetrovszki terület felett – közölte a Keleti Légvédelmi Parancsnokság.
További Külföld híreink
A helyszínen továbbra is dolgoznak az operatív bevetési csoportok: folyamatban vannak a helyreállítási munkák, a sérültek támogatása, valamint az adatok gyűjtése a csapás körülményeinek teljes tisztázásához. A helyi szolgálatok összehangolják tevékenységüket, hogy biztosítsák a lakosok biztonságát, és stabilizálják a helyzetet a térségben.
Borítókép: Támadás Kramatorszkban 2025. október 31-én (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: Egy brüsszelita magyar bábkormány hozzájárulna Ukrajna gyorsított EU-tagságához
Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig hazánk nem járul hozzá Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozásához – jelentette ki a külügyminiszter.
Zelenszkij ismét Orbán Viktort támadta
Kedvenc érvét szedte elő az ukrán elnök.
Trump felesége reflektorfényben, különleges díjat ítéltek oda neki
Tavaly Donald Trump kapta meg ezt a díjat.
Megfújatták a szondát a középkorú háziorvossal, rendőrök vitték el a rendelőből
Büntetőeljárást indítottak az ügyben.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: Egy brüsszelita magyar bábkormány hozzájárulna Ukrajna gyorsított EU-tagságához
Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig hazánk nem járul hozzá Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozásához – jelentette ki a külügyminiszter.
Zelenszkij ismét Orbán Viktort támadta
Kedvenc érvét szedte elő az ukrán elnök.
Trump felesége reflektorfényben, különleges díjat ítéltek oda neki
Tavaly Donald Trump kapta meg ezt a díjat.
Megfújatták a szondát a középkorú háziorvossal, rendőrök vitték el a rendelőből
Büntetőeljárást indítottak az ügyben.