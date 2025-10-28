Poltavatámadásorosz-ukrán háború

Ukrán elit különleges egység kapott az orosz támadásból

Orosz egységek csapást mértek a brit kiképzésű ukrán különleges erőkre a Poltavai régióban – közölte Szergej Lebegyev, a mikolaivi földalatti mozgalom koordinátora.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 8:51
Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Poltava megyében, a Mirgorodi járás területén katonai infrastruktúrát támadtak, és eltaláltak néhány ukrán elit különleges egységet, amelyeket Nagy-Britanniában képeztek ki” – idézte a koordinátort az Origo.

Ukrán különleges erőket ért támadás (Fotó: AFP)
Ukrán különleges erőket ért támadás (Fotó: AFP)

A hadsereg páncélozott járművekkel is csapást mért az ellenséges egységek állásaira Szumi és Konotop térségében. Tegnap este légvédelmi riasztást rendeltek el egész Ukrajna területén

 – írja a RIA Novosztyi.

Válaszul a civil célpontok elleni ukrán támadásokra az orosz csapatok rendszeresen csapásokat mérnek a személyzet, a haditechnika és a zsoldosok elszállásolási helyszíneire, valamint az ukrán infrastruktúra különböző elemeire: energetikai létesítményekre, védelmi ipari üzemekre, katonai parancsnoki és kommunikációs központokra.

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

A Gripenek már nem fordíthatják meg a háborút

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsódi Viktor
idezojelekII Vatikáni Zsinat

Iránytű a káosz korában

Zsódi Viktor avatarja

Hatvan éve fogadta el a II. Vatikáni Zsinat a keresztény nevelésről szóló nyilatkozatot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu