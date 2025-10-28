„Poltava megyében, a Mirgorodi járás területén katonai infrastruktúrát támadtak, és eltaláltak néhány ukrán elit különleges egységet, amelyeket Nagy-Britanniában képeztek ki” – idézte a koordinátort az Origo.
Ukrán elit különleges egység kapott az orosz támadásból
Orosz egységek csapást mértek a brit kiképzésű ukrán különleges erőkre a Poltavai régióban – közölte Szergej Lebegyev, a mikolaivi földalatti mozgalom koordinátora.
A hadsereg páncélozott járművekkel is csapást mért az ellenséges egységek állásaira Szumi és Konotop térségében. Tegnap este légvédelmi riasztást rendeltek el egész Ukrajna területén
– írja a RIA Novosztyi.
Válaszul a civil célpontok elleni ukrán támadásokra az orosz csapatok rendszeresen csapásokat mérnek a személyzet, a haditechnika és a zsoldosok elszállásolási helyszíneire, valamint az ukrán infrastruktúra különböző elemeire: energetikai létesítményekre, védelmi ipari üzemekre, katonai parancsnoki és kommunikációs központokra.
További Külföld híreink
Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
Trump aláírta a megállapodást
A japán miniszterelnök jelölni fogja Donald Trumpot a Nobel-békedíjra.
Hatalmas hazugság a La Repubblica laptól
A cél, hogy megosszák és gyengítsék a békét képviselő vezetőket.
A britek döntése nagy bajt hozhat Magyarországra + videó
Óriási nyomás nehezedhet hazánkra.
Orosz előrenyomulás fenyegeti Harkivot, káosz a határ mentén + videó
Az ukrán parancsnokság reményei nem váltak valóra: a roham nem állt meg a határnál.
