Ismét támadtak az oroszok, robbanások voltak Szumiban

Hajnalban megszólaltak a szirénák Szumi régióban. Az oroszok a hírek szerint drónokkal támadták a vasúti infrastruktúrát.

2025. 10. 23. 8:32
Égő vasúti kocsi, amely egy drón támadás következtében gyulladt ki Shostkában, a Szumi régióban október 4-én. Képünk illusztráció. Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN RAILWAYS
Az éjjel újabb légiriadó volt Szumi régióban. Az információk szerint az oroszok újabb támadást hajtottak végre, ezúttal a vasúti infrastruktúra ellen – írja az Origó. 

A régió tisztviselőinek jelentése alapján a szirénák hajnal három óra körül szólaltak meg. Kezdetben ballisztikus rakétákra is figyelmezetetett a légvédelem, azonban az oroszok ezúttal drónokkal támadtak. 

Az orosz haderő sikeresen találta el Szumi városának vasútállomását. 

A robbanásban két vasúti munkás megsérült. Egyiküket, egy 35 éves férfit, nem életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. A másikat, egy 28 éves férfit a helyszínen látták el.

Egyre több az orosz támadás 

Október 22-én éjjel újabb nagyszabású orosz légitámadás érte Ukrajnát. Robbanások hallatszottak Kijevben és több más városban is, miközben a légvédelem egész éjszaka próbálta visszaverni a támadást. A támadások következtében több helyen tűz ütött ki, járművek gyulladtak ki, és számos lakóépület megrongálódott, ablakai betörtek. A mentőalakulatok azonnal a helyszínre vonultak.

Timur Tkacsenko, a kijevi katonai adminisztráció vezetője, később megerősítette, hogy a támadás két ember életét követelte. 

Klicsko szerint a tüzet sikerült megfékezni, és a mentőszolgálatok tíz embert kimenekítettek a lángoló épületből. 

Borítókép: Égő vasúti kocsi, amely egy dróntámadás következtében gyulladt ki Sosztkában, a Szumi régióban október 4-én. Képünk illusztráció (Fotó: AFP)

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Tényleg mindig van lejjebb

Magyar Péter ezúttal a külhoni magyar gyerekeket vette célba.

