Ismét támadtak az oroszok, robbanások voltak Szumiban

Az éjjel újabb légiriadó volt Szumi régióban. Az információk szerint az oroszok újabb támadást hajtottak végre, ezúttal a vasúti infrastruktúra ellen – írja az Origó.

Ворог атакував ударним БпЛА залізничну станцію у Сумській громаді: постраждали залізничники https://t.co/6s12BvrO4W pic.twitter.com/mbV5PLgQuJ — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) October 23, 2025

A régió tisztviselőinek jelentése alapján a szirénák hajnal három óra körül szólaltak meg. Kezdetben ballisztikus rakétákra is figyelmezetetett a légvédelem, azonban az oroszok ezúttal drónokkal támadtak.

Az orosz haderő sikeresen találta el Szumi városának vasútállomását.

A robbanásban két vasúti munkás megsérült. Egyiküket, egy 35 éves férfit, nem életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. A másikat, egy 28 éves férfit a helyszínen látták el.

Egyre több az orosz támadás

Október 22-én éjjel újabb nagyszabású orosz légitámadás érte Ukrajnát. Robbanások hallatszottak Kijevben és több más városban is, miközben a légvédelem egész éjszaka próbálta visszaverni a támadást. A támadások következtében több helyen tűz ütött ki, járművek gyulladtak ki, és számos lakóépület megrongálódott, ablakai betörtek. A mentőalakulatok azonnal a helyszínre vonultak.

Timur Tkacsenko, a kijevi katonai adminisztráció vezetője, később megerősítette, hogy a támadás két ember életét követelte.

Klicsko szerint a tüzet sikerült megfékezni, és a mentőszolgálatok tíz embert kimenekítettek a lángoló épületből.

Borítókép: Égő vasúti kocsi, amely egy dróntámadás következtében gyulladt ki Sosztkában, a Szumi régióban október 4-én. Képünk illusztráció (Fotó: AFP)