Orosz hőerőművet támadtak az ukránok, ekkora a baj + videó

Robbanásokról számoltak be a lakosok Orjol megyében, alig másfél kilométerre egy hőerőműtől. Az ukránok a hírek szerint egy orosz hőerőművet támadtak, azonban a terület kormányzója szerint sikeresen állították meg a támadást – Kyiv Independent.

Az ukránok egy orosz hőerőművet támadtak. Fotó: AFP

Helyi lakosok, az orosz média és a regionális kormányzó szerint november 5-én éjszaka támadás érte Orjol megyét Oroszországban. A lakosok több robbanásról is beszámoltak, alig több mint egy kilométerre egy hőerőműtől.

A helyiek szerint úgy hangzott, mintha rakétákkal támadták volna a várost.

Andrej Klicskov, az Orjoli terület kormányzója azt állította, hogy ukrán drónok vették célba a régiót, és hogy az orosz légvédelmi egységek megsemmisítették a pilóta nélküli repülőgépeket. Az elfogott drónok roncsai házakat és egy melléképületet rongáltak meg – mondta. Ugyanakkor szakértők szerint a videón nem lehetett hallani a légvédelem működésének zajait, írja az Origo.