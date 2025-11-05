Oroszországukrajnai háborúUkrajnaorosz-ukrán háború

Orosz hőerőművet támadtak az ukránok, ekkora a baj + videó

Robbanásokról számoltak be a lakosok Orjol megyében. A hírek szerint az ukránok egy orosz hőerőművet támadták, a terület kormányzója szerint azonban a légvédelem semlegesítette a támadást.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 9:20
Fotó: ED JONES Forrás: AFP
Robbanásokról számoltak be a lakosok Orjol megyében, alig másfél kilométerre egy hőerőműtől. Az ukránok a hírek szerint egy orosz hőerőművet támadtak, azonban a terület kormányzója szerint sikeresen állították meg a támadást – Kyiv Independent.  

Az ukránok egy orosz hőerőművet támadtak. Fotó: AFP

Helyi lakosok, az orosz média és a regionális kormányzó szerint november 5-én éjszaka támadás érte Orjol megyét Oroszországban. A lakosok több robbanásról is beszámoltak, alig több mint egy kilométerre egy hőerőműtől. 

A helyiek szerint úgy hangzott, mintha rakétákkal támadták volna a várost.

Andrej Klicskov, az Orjoli terület kormányzója azt állította, hogy ukrán drónok vették célba a régiót, és hogy az orosz légvédelmi egységek megsemmisítették a pilóta nélküli repülőgépeket. Az elfogott drónok roncsai házakat és egy melléképületet rongáltak meg – mondta. Ugyanakkor szakértők szerint a videón nem lehetett hallani a légvédelem működésének zajait, írja az Origo

A kormányzó beszámolója szerint a hatóságok már megkezdték a károk felmérését és a helyreállítási munkálatokat. 

Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint összesen negyven ukrán drónt lőttek le az éjszaka folyamán több régióban, köztük 11-et Voronyezs, nyolcat Rosztov, hatot Kurszk, hatot a megszállt Krím, ötöt Brjanszk, kettőt Belgorod és kettőt Orjol felett.

 

Borítókép: Egy ukrán drónkezelő  (Fotó: AFP)

1
2
3
4
5
6
7
8

