Lengyelország evakuálására készül a lengyel védelmi miniszter

Beszélt egyúttal arról is, az iskolákban a gyerekeket is felkészítik a vészhelyzetre: megtanítják nekik, hol kell gyülekezni evakuálás esetén, hogyan kell viselkedni egy ilyen helyzetben. Az ellenzéki jobboldal azonban kemény bírálatot fogalmazott meg Kosiniak-Kamysz álláspontjával szemben. Blaszczak szerint az ilyen kijelentések ugyanis okot adnak arra,

hogy ne érezzék magukat biztonságban a lengyelek.

A közösségi oldalakon a felhasználóknak sem túlságosan tetszik az ötlet, volt aki arra mutatott rá, a védelmi miniszter elsőként hagyná egy Lengyelországot.

Ewakuacja w czasie zagrożenia to ostatnie o czym powinen myśleć odpowiedzialny minister obrony narodowej. Takie słowa - nawet jeśli intencje są dobre - nie sprawiają, że Polacy czują się bezpieczniej… https://t.co/KDVSaUS7kq — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) May 9, 2024

Az AP amerikai hírügynökség cikkében kiemelte, a lengyel kormány múlt hónapban egy olyan kezdeményezést indított útnak, melyben javasolják az állampolgároknak, készítsenek össze egy hasonló hátizsákot vészhelyzeti evakuálás esetére.

Co powinniśmy zabrać ze sobą, gdy musimy się ewakuować❓



Znajdziecie to w poradniku „Bądź gotowy” – dostępny na naszej stronie. Tam znajdziecie również filmy edukacyjne z ekspertami. Jednym z nich jest b. żołnierz GROM Paweł Mateńczuk „Naval”, który omawia plecak ewakuacyjny. pic.twitter.com/JvYqIgoc41 — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) April 8, 2022

A szükséges cikkek listáján váltóruha, elemmel működő rádió, zseblámpa és elsősegélykészlet is szerepel, valamint gyufa, konzervnyitó, élelmiszer és evőeszköz. Noha a közleményben hangsúlyozták, a lakosság evakuálására természeti katasztrófák és a szélsőséges időjárás esetén is sor kerülhet, egyértelmű, hogy az orosz–ukrán háború eszkalációjának veszélye most sokkal jobban fenyegeti a térséget.