Ukrajna minden korábbinál konkrétabban megfenyegette Magyarországot, Brüsszel továbbra is hallgat

Ukrajna harmadszorra mért csapást a Barátság vezetékre a napokban, ezt követően Zelenszkij megfenyegette Magyarországot. Erre reagált közösségi oldalán Németh Balázs.

Ukrajna – Zelenszkij után külügyminisztere is megfenyegette Magyarországot

Fotó: AFP

Azért most már álljon meg a menet! Az ukránok tegnap – előbb Zelenszkij elnök, majd az egyre harciasabb külügyminisztere – minden korábbinál konkrétabban megfenyegették Magyarországot: >>Ha nem támogatják a magyarok Ukrajna uniós csatlakozását, akkor szétlövik a Barátság olajvezetéket<< - alig burkoltan ezt üzente Zelenszkij, egy pökhendi, álmagabiztos vigyor társaságában” – kezdte bejegyzését a parlamenti Fidesz-frakció szóvivője. Kiemelte:

Az ukrán külügyminiszter később hozzátette egy írásos üzenetben, hogy >>tetszettek volna korábban leszakadni az orosz olajról, akkor most nem okozna gondot, hogy szétbombázzuk a vezetéket<<. Zavarba ejtő stílus egy olyan ország vezetőitől, amelyik a földgáz és az áram szükségletének mintegy 40-50 százalékát Magyarország felől kapja.

Természetesen Brüsszel továbbra is hallgat. Akinek szeme van, látja: Zelenszkij és brüsszeli barátai elbukták a háborút. Romokban Ukrajna, több mint egymillió(!) emberük meghalt, az ország területének mintegy 20 százaléka orosz kézen, a lakosság legalább fele elmenekült, az Európai Unió pénzét három és fél év alatt elégették. Se ember, se fegyver, se pénz, hogy megfordítsák a háború menetét” – tette hozzá.

Mi történik? Magyarországon töltik ki a dühüket. Azzal a hamis illúzióval csapják be magukat és vezetik meg a liberális médiát, hogy ha Magyarország hozzájárulna/hozzájárult volna Ukrajna uniós csatlakozásához, akkor most más lenne a helyzet. Dehogy lenne más. Egyetlen dolog lenne más: még a jelenleginél is sokkal nagyobb bajban lenne az Európai Unió

– zárta.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)