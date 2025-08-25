Rendkívüli

Szijjártó Péter kemény választ küldött a fenyegetőző ukránoknak

UkrajnaSzlovákiadiplomáciavezetéküzemanyag

Szlovák külügyminiszter: A Barátság vezeték elleni támadások Ukrajnának is ártanak

Juraj Blanar szlovák külügyminiszter szerint a Barátság olajvezeték elleni ukrán támadások nemcsak Szlovákia, hanem maga Ukrajna érdekeit is sértik, mivel a vezetéken keresztül feldolgozott üzemanyag Kijev ellátásához is nélkülözhetetlen. Zelenszkijék lábon lövik magukat.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 8:04
Juraj Blanar szlovák külügyminiszter Fotó: RASIT AYDOGAN Forrás: ANADOLU
A szlovák diplomácia vezetője a JOJ televíziónak nyilatkozva hangsúlyozta: a Slovnaft finomító az orosz olajból előállított dízel révén Ukrajna havi fogyasztásának mintegy tíz százalékát fedezi. „Érthetjük Ukrajna nehézségeit, de ezzel saját érdekeit is károsítja, hiszen fennáll a veszély, hogy üzemanyag nélkül marad” – fogalmazott, írja a LIGA.net.

szlovák
Juraj Blanar szlovák külügyminiszter Fotó: JAKUB PORZYCKI / ANADOLU

Blanar arra is emlékeztetett, hogy az Európai Unió 2025 januárjában megerősítette: az energetikai infrastruktúrát sérthetetlennek kell tekinteni, és felszólította mind Moszkvát, mind Kijevet a tiszteletben tartására.

A külügyminiszter szerint mielőbb béketárgyalásokra van szükség, mert csak így lehet elkerülni a kritikus energialétesítmények elleni kölcsönös támadásokat. „Csak a tárgyalások állíthatják meg ezt a spirált” – mondta.

Az elmúlt hetekben Ukrajna több alkalommal is csapást mért a Brjanszki területen húzódó Druzsba-vezetékre, ami ismét fennakadásokat okozott Magyarország és Szlovákia ellátásában. A két ország külügyminisztere közösen panaszt tett az Európai Bizottságnál.

Borítókép: Juraj Blanar szlovák külügyminiszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.



