Szlovák külügyminiszter: A Barátság vezeték elleni támadások Ukrajnának is ártanak

A szlovák diplomácia vezetője a JOJ televíziónak nyilatkozva hangsúlyozta: a Slovnaft finomító az orosz olajból előállított dízel révén Ukrajna havi fogyasztásának mintegy tíz százalékát fedezi. „Érthetjük Ukrajna nehézségeit, de ezzel saját érdekeit is károsítja, hiszen fennáll a veszély, hogy üzemanyag nélkül marad” – fogalmazott, írja a LIGA.net.
Blanar arra is emlékeztetett, hogy az Európai Unió 2025 januárjában megerősítette: az energetikai infrastruktúrát sérthetetlennek kell tekinteni, és felszólította mind Moszkvát, mind Kijevet a tiszteletben tartására.
A külügyminiszter szerint mielőbb béketárgyalásokra van szükség, mert csak így lehet elkerülni a kritikus energialétesítmények elleni kölcsönös támadásokat. „Csak a tárgyalások állíthatják meg ezt a spirált” – mondta.