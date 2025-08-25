Szlovák külügyminiszter: A Barátság vezeték elleni támadások Ukrajnának is ártanak

A szlovák diplomácia vezetője a JOJ televíziónak nyilatkozva hangsúlyozta: a Slovnaft finomító az orosz olajból előállított dízel révén Ukrajna havi fogyasztásának mintegy tíz százalékát fedezi. „Érthetjük Ukrajna nehézségeit, de ezzel saját érdekeit is károsítja, hiszen fennáll a veszély, hogy üzemanyag nélkül marad” – fogalmazott, írja a LIGA.net.

Juraj Blanar szlovák külügyminiszter Fotó: JAKUB PORZYCKI / ANADOLU

Blanar arra is emlékeztetett, hogy az Európai Unió 2025 januárjában megerősítette: az energetikai infrastruktúrát sérthetetlennek kell tekinteni, és felszólította mind Moszkvát, mind Kijevet a tiszteletben tartására.