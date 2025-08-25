Rendkívüli

Szijjártó Péter kemény választ küldött a fenyegetőző ukránoknak

Megkezdődött: Oroszország szomszédjába vonultak a nyugati katonák

Finnországban jelentős nemzetközi hadgyakorlat vette kezdetét európai és amerikai katonák részvételével. Oroszország szomszédságában a Southern Griffin 25 elnevezésű gyakorlat 2025. augusztus 25-től szeptember 12-ig tart, és körülbelül 1600 katona vesz részt benne.

Nyugati csapatok vonultak Oroszország közvetlen közelébe (Fotó: AFP)
A hadgyakorlat Finnország teljes területén zajlik, beleértve a szárazföldi, légi és tengeri műveleteket. A NATO-tagországok különleges erőinek együttműködési képességeit tesztelik észak-európai körülmények között. A gyakorlaton többféle katonai eszközt vetnek be, köztük NH90 és MD500 helikoptereket, valamint F/A-18 Hornet vadászgépeket. Oroszország kritikus szemmel figyeli a történéseket, írja az Origo.

Oroszország közelében tartanak hadgyakorlatot (Fotó: AFP)
Ez a hadgyakorlat része annak a szélesebb körű együttműködésnek, amelyet Finnország és az Egyesült Államok közötti védelmi megállapodás tesz lehetővé. 

Az egyezmény értelmében az USA hozzáférést kapott 15 finnországi katonai létesítményhez.

Oroszország fenyegetésként tekint a NATO bővítésére

Az orosz fél aggodalommal figyeli a fejleményeket. Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban kijelentette, hogy Finnország NATO-csatlakozása  „értelmetlen lépés” volt, és figyelmeztetett az orosz katonai jelenlét növekedésére a finn határnál. 

Moszkva az utóbbi években fokozott NATO-aktivitást tapasztal nyugati határainál, amit aggasztónak tart. 

Az orosz külügyminisztérium nyitottságát fejezte ki a NATO-val folytatott párbeszédre, de hangsúlyozta, hogy ennek egyenlő alapokon kell történnie, és a Nyugatnak fel kell hagynia Európa militarizálásával, amely erőteljes az orosz–ukrán háború kitörése óta.

Borítókép: Nyugati csapatok vonultak Oroszország közvetlen közelébe (Fotó: AFP)

