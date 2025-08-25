Megkezdődött: Oroszország szomszédjába vonultak a nyugati katonák

A hadgyakorlat Finnország teljes területén zajlik, beleértve a szárazföldi, légi és tengeri műveleteket. A NATO-tagországok különleges erőinek együttműködési képességeit tesztelik észak-európai körülmények között. A gyakorlaton többféle katonai eszközt vetnek be, köztük NH90 és MD500 helikoptereket, valamint F/A-18 Hornet vadászgépeket. Oroszország kritikus szemmel figyeli a történéseket, írja az Origo.

Oroszország közelében tartanak hadgyakorlatot (Fotó: AFP)

Ez a hadgyakorlat része annak a szélesebb körű együttműködésnek, amelyet Finnország és az Egyesült Államok közötti védelmi megállapodás tesz lehetővé.