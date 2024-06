Minden, amit a Weber-féle kötelező sorkatonaságról tudni kell

Világháborút hoznának Európára Macron és társai

Egyre nagyobb az esélye annak, hogy az orosz–ukrán háború eszkalálódni fog, Emmanuel Macron francia köztársasági elnök február végén elsők közt jelentette be, „mindent megteszünk annak érdekében, hogy Oroszország ne nyerje meg ezt a háborút”.

Hozzátette, a nyugati csapatok Ukrajnába küldését is lehetségesnek tartja – egy ilyen lépés viszont egyértelműen súlyos katasztrófát, a harmadik világháború kirobbanását jelentené.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök március végén pedig már azt hangoztatta, egy új korszak küszöbén vagyunk. „Ez a háború előtti időszak” – fogalmazott.

– Az amerikaiak átadták az európaiaknak az ukrajnai háború finanszírozását és támogatását. Mindegy, hogy hogyan alakul az amerikai elnökválasztás, ezt a háborút az európaiakra testálták

– mondta el lapunknak korábban Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.

A szakértő arra is rámutatott, hogy hamarosan elfogy az ukrán hadköteles korú utánpótlás, és ha a 650 ezer, külföldön lévő ukrán férfit haza is küldik, az is csak egy évre lenne elég, csakúgy, mint a nagyjából 350 ezres NATO-haderő.

– Két év múlva, ha még akkor is tart háború, már nem lesz utánpótlás, így már most el kell kezdeni a sorkötelezettséget visszaállítani, hogy ha elfogynak az ukránok és elfogynak a hivatásos profi NATO-katonák, akkor is legyen európai utánpótlás az ukrán frontra

– jegyezte meg Kiszelly Zoltán.

A kötelező európai sorkatonaságot egyébként a német Junge Union (a Kereszténydemokrata Unió [CDU] és a Bajor Keresztényszociális Unió [CSU] ifjúsági szervezete) javasolta először. A nők és férfiak katonai szolgálatának bevezetését Európa-szerte már 2017-ben napirendre tűzték, ám az akkor még nem kapott kellő támogatást.

Az ezt célzó dokumentum kifejezetten javasolja, hogy „minden fiatalnak legalább kilenc, de legfeljebb 24 hónapig katonai vagy polgári szolgálatot kellene teljesítenie egy európai országban”.

Az akkori dokumentumot az a Paul Ziemiak jegyezte, aki akkoriban a mintegy 110 ezer tagot számláló ifjúsági szervezet szövetségi elnöke volt, majd a német Kereszténydemokrata Unió politikusa, aki a 2017-es szövetségi választások óta Bundestag-képviselő és tagja a belügyi és honvédelmi bizottságnak is. Nem lenne meglepő, ha ő is a német sorköteles javaslat kidolgozói között lenne.

Borítókép: Német katonák a Szász-Anhalt tartománybeli Klietz gyakorlóterén 2024. február 23-án (Fotó: MTI/EPA/Hannibal Hanschke)