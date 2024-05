Európai sorkatonaság amerikai parancsra?

Az európai atomfegyvert szorgalmazó Manfred Weber már ez év januárjában egy nukleáris védelmi pajzs kialakítását szorgalmazta Európának. Az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetője szerint ez a védelem egyfajta életbiztosítás lenne.

– Az ukrajnai háború és Donald Trump lehetséges győzelme miatt Európa katonailag „meztelen” – mondta a német politikus.

Manfred Weber, a jobbközép Európai Néppárt (EPP) elnöke beszédet mond a bajor konzervatív Keresztényszociális Unió (CSU) pártkongresszusán a 2024. júniusi európai választások előtt Münchenben, 2024. április 27-én (Fotó: AFP/Lukas Barth)

– Aligha tudjuk megvédeni magunkat, és ezért most mindent meg kell tenni a védelem erősítésére, beleértve az elrettentést is – követelte Manfred Weber.

– Az amerikaiak átadták az európaiaknak az ukrajnai háború finanszírozását és támogatását. Mindegy, hogy hogyan alakul az amerikai elnökválasztás, ezt a háborút az európaiakra testálták

– mondta el lapunknak Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója, és hozzátette, ezért akarják Magyarországot is bepréselni a háborúba.

Az amerikaiak átadták az európaiaknak az ukrajnai háború finanszírozását Kiszelly Zoltán szerint

(Fotó: MTI/ Szigetváry Zsolt)

A szakértő arra is rámutatott, hogy hamarosan elfogy az ukrán hadköteles korú utánpótlás, és ha a 650 ezer, külföldön lévő ukrán férfit haza is küldik, az is csak egy évre lenne elég csakúgy, mint a nagyjából 350 ezres NATO-haderő.

– Két év múlva, ha még akkor is tart háború, már nem lesz utánpótlás, így már most el kell kezdeni a sorkötelezettséget visszaállítani, hogy ha elfogynak az ukránok és elfogynak a hivatásos profi NATO-katonák, akkor is legyen európai utánpótlás az ukrán frontra.

A szakértő Soros Györgyöt idézte, aki korábban úgy fogalmazott, hogy a NATO technikai bázisán kelet-közép-európai emberanyaggal lehet megspórolni a nyugati hullazsákokat. Most ennek analógiájaként Amerika küldené az európaiakat Ukrajnába harcolni, tette hozzá.

Kiszelly Zoltán megjegyezte, azért szeretnék Magyarországot is a háborús koalícióba bepréselni, mert ha mi nem, akkor a többiek sem küldenek majd katonákat. – Ugyanakkor, ha a nyugati katonákat beküldenék Ukrajnába, akkor az oroszok őket is legitim célként tekintenék, ezért is akarják az uniót atomfegyverrel ellátni, hogy elrettentsék Oroszországot – tette hozzá Kiszelly Zoltán Manfred Weber javaslatára. Emlékeztetett, az európai atomfegyver kérdését a volt német külügyminiszter, Joschka Fischer is felvetette már korábban. Mivel a németeknek nem lehet külön atomfegyvere, ezért most európait akarnak – mondta a szakértő.



A Bundeswehr leépült



Manfred Weber fegyverkezésre szólító retorikája mellett párttársa, Markus Söder bajor tartományi miniszterelnök is lényegesen több pénzt kér a német haderőnek, a Bundeswehrnek. Ahhoz, hogy a védelmi költségvetés a bruttó hazai termék három százalékára emelkedjen, szerinte új prioritásokra van szükség.

Az olyan dolgok, mint a szociális állampolgári juttatások rossz prioritás, a biztonság és az adócsökkentés a megfelelő

– nyilatkozta.

A National Guardian Bundeswehr-gyakorlat során a belbiztonsági erők egész Németországban gyakorolják alapvető küldetésüket, a kritikus védelmi infrastruktúra védelmét és biztosítását (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Jens Büttner)

Emellett szerinte a Bundeswehr rendelkezésére álló pénzt is mielőbb a csapatokhoz kell juttatni. Söder szerint az első lépés a Bundeswehr felszerelési hiányosságainak megszüntetése és új fegyverrendszerek létrehozása. Ide tartozik a drónsereg is. Ugyanakkor tervre van szükség a kötelező katonai szolgálat öt-hét éven belüli bevezetésére is, ismételte meg Weber javaslatát.

– A német egység pillanatától Németország csak baráti és semleges országokkal van körbevéve, és először a történelemben a német hadseregnek nincs politikai meghatározó szerepe. De a jelenlegi helyzetben egész Európában eluralkodott az a vélemény, hogy bármelyik pillanatban támadhatnak az oroszok, és bár a NATO sokkal nagyobb erőt képvisel, Németországban mégis vita indult a sorkatonaság újbóli bevezetéséről

– mondta lapunknak Nógrádi György.

Nógrádi György (Forrás: Facebook/Nógrádi György)

A biztonságpolitikai szakértő szerint miután a britek kiléptek az Európai Unióból, egy atomhatalom maradt a szövetségben, Franciaország, amelynek hozzávetőleg 290 atomtöltete van. A franciák azonban soha nem voltak hajlandók arról lemondani, hogy ezt az ütőerőt csakis ők használhassák fel. Weber javaslata azt jelentené, hogy a francia atomerő európai lesz, vagy azt, hogy az EU külön hoz létre atomerőt.

A szakértő lapunknak elmondta, hogy a két globális atomhatalom, az USA és Oroszország körülbelül fejenként hatezer atomtöltet felett rendelkezik, amelyekhez képest a francia töltetek száma eltörpül.

Francia rakétakilövő helyek a Plateau d'Albionon (Fotó: Hans Lucas/AFP/Guillaume Origoni)

Egy francia tábornok szerint országa 15 perc alatt meg tudná semmisíteni Moszkvát és Szentpétervárt, ez azonban Nógrádi György szerint nem több, mint harcias blöff.