Petesejt-donáció: mutatjuk, mit lehet eddig tudni a rendeletről

A petesejt-donáció kompenzált, szabályozott formájának bevezetése történelmi mérföldkő a hazai meddőségi ellátásban – tájékoztatta lapunkat a Belügyminisztérium Egészségügyi Államtitkársága. Mint arról beszámoltunk, jövő év januártól kompenzációs díjat kaphatnak a petesejtdonorok és a beavatkozásra vállalkozó nőknek a mindenkori minimálbér dupláját fizeti majd az állam. Az erről szóló törvényjavaslat már a parlament előtt van, ezzel pedig új szintre emelhetik a hazai meddőségi ellátást.

Petesejt-donáció: két-három éven belül statisztikailag is érzékelhető lesz a lombikprogramokból születő gyermekek aránya (Fotó: Pexels)

– Ez az intézkedés először teremti meg annak lehetőségét, hogy a nők – akik önként vállalják a petesejt adományozását – anyagi ellentételezésben részesülhessenek, miközben szigorú egészségügyi és etikai keretek között történik a folyamat – fogalmazott Takács Péter.

A fizetett petesejt-donáció bevezetése nem csupán egy új orvosi lehetőség, hanem egy rendszerszintű, nemzetstratégiai jelentőségű fordulópont a magyar meddőségi ellátásban.

– ismertette az államtitkár, hozzátéve, hogy mindez illeszkedik a magyar kormány és az egészségügyi szakma közös céljához: hogy minden vágyott gyermek megszülethessen Magyarországon.

Több gyermek születhet petesejt-donáció kompenzáció miatt

A meddőség világszintű probléma, a WHO adatai szerint minden hatodik pár küzd valamilyen reprodukciós problémával, ezért a fejlesztések azt célozzák, hogy mind a nőknél, mind a férfiaknál hatékonyabb legyen az ellátás. A rendelkezés jelentős hatással lesz a meddőségi ellátásra, a kezelések elérhetőségére és sikerességére is. A reform eredményeként azonban:

rövidülhet a várakozási idő,

csökken a külföldi ellátásra szorulók száma,

több pár juthat kezeléshez itthon,

nő a beavatkozások sikeressége,

és hosszabb távon tovább emelkedhet a lombikprogramokból születő gyermekek aránya.

Rámutatott, a petesejt-donáció egyik legnagyobb korlátja eddig a donorok alacsony száma volt. Az anyagi kompenzáció lehetősége viszont valószínűsíthetően növeli az adományozási hajlandóságot, így több petesejt válik elérhetővé a kezelésekhez.

Az ellentételezéssel járó petesejt-donáció tehát egy újabb olyan reformlépés, amely a sikerességi mutatókat tovább növelheti, hiszen szélesebb körben, jobb minőségű petesejthez jutást biztosít azoknak a pároknak, ahol a női oldalról akadályozott a teherbeesés

– ismertette.