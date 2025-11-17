lombikprogrammérföldkőpetesejtdonáció kompenzációTakács Pétergyermek

Petesejt-donáció: mutatjuk, mit lehet eddig tudni a rendeletről

Történelmi mérföldkőhöz ért a hazai meddőségi ellátás, két-három év, és statisztikailag érzékelhető lesz a lombikprogramokból születő gyermekek aránya. Takács Péter egészségügyi államtitkár közölte, már a parlament előtt van a petesejt-donáció kompenzációról szóló törvényjavaslat.

Munkatársunktól
2025. 11. 17. 5:23
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A petesejt-donáció kompenzált, szabályozott formájának bevezetése történelmi mérföldkő a hazai meddőségi ellátásban – tájékoztatta lapunkat a Belügyminisztérium Egészségügyi Államtitkársága. Mint arról beszámoltunk, jövő év januártól kompenzációs díjat kaphatnak a petesejtdonorok és a beavatkozásra vállalkozó nőknek a mindenkori minimálbér dupláját fizeti majd az állam. Az erről szóló törvényjavaslat már a parlament előtt van, ezzel pedig új szintre emelhetik a hazai meddőségi ellátást. 

petesejt-donáció
Petesejt-donáció: két-három éven belül statisztikailag is érzékelhető lesz a lombikprogramokból születő gyermekek aránya (Fotó: Pexels)

– Ez az intézkedés először teremti meg annak lehetőségét, hogy a nők – akik önként vállalják a petesejt adományozását – anyagi ellentételezésben részesülhessenek, miközben szigorú egészségügyi és etikai keretek között történik a folyamat – fogalmazott Takács Péter. 

 A fizetett petesejt-donáció bevezetése nem csupán egy új orvosi lehetőség, hanem egy rendszerszintű, nemzetstratégiai jelentőségű fordulópont a magyar meddőségi ellátásban.

 – ismertette az államtitkár, hozzátéve, hogy mindez illeszkedik a magyar kormány és az egészségügyi szakma közös céljához: hogy minden vágyott gyermek megszülethessen Magyarországon.

Több gyermek születhet petesejt-donáció kompenzáció miatt

A meddőség világszintű probléma, a WHO adatai szerint minden hatodik pár küzd valamilyen reprodukciós problémával, ezért a fejlesztések azt célozzák, hogy mind a nőknél, mind a férfiaknál hatékonyabb legyen az ellátás. A rendelkezés jelentős hatással lesz a meddőségi ellátásra, a kezelések elérhetőségére és sikerességére is. A reform eredményeként azonban:

  • rövidülhet a várakozási idő,
  • csökken a külföldi ellátásra szorulók száma,
  • több pár juthat kezeléshez itthon,
  • nő a beavatkozások sikeressége,
  • és hosszabb távon tovább emelkedhet a lombikprogramokból születő gyermekek aránya.

Rámutatott, a petesejt-donáció egyik legnagyobb korlátja eddig a donorok alacsony száma volt. Az anyagi kompenzáció lehetősége viszont valószínűsíthetően növeli az adományozási hajlandóságot, így több petesejt válik elérhetővé a kezelésekhez. 

Az ellentételezéssel járó petesejt-donáció tehát egy újabb olyan reformlépés, amely a sikerességi mutatókat tovább növelheti, hiszen szélesebb körben, jobb minőségű petesejthez jutást biztosít azoknak a pároknak, ahol a női oldalról akadályozott a teherbeesés 

– ismertette.

Korábban a petesejt-donáció szigorúan korlátozott keretek között, meghatározott rokoni kapcsolatok alapján, célzott módon történt. 

Ebben az eljárási formában a donor részére térítés nem történhet, csak kevés ilyen beavatkozás zajlott le ellátórendszerünkben: 2024-ben országosan tíz, 2025-ben eddig négy alkalommal.

– A petesejtdonor-kompenzáció hatása nem azonnal, hanem fokozatosan lesz érzékelhető. A folyamat több lépcsős: először létrejön a jogszabályi és intézményi háttér, majd megindul a donorok toborzása és az első adományozások, végül a donorpetesejtből történő kezelések eredményei születnek meg. A tapasztalatok alapján 1–2 év szükséges ahhoz, hogy a beavatkozások számának növekedése statisztikai szinten is érzékelhető legyen, és 2–3 év, hogy a születések számában is látható változást okozzon egy ilyen intézkedés – ismertette.

Felidézte, 2016 óta tartó állami szerepvállalás – a meddőségi centrumok államosítása, a finanszírozás kiszélesítése, az adatalapú működés és a szakmai protokollok egységesítése – már most látványos eredményeket hozott. A lombikeljárásokból született gyermekek száma az elmúlt években megduplázódott, és a rendszer nemzetközi mércével is hatékonyabbá vált.

– Az előttünk álló feladatok azonban továbbra is sokrétűek: ezek közé tartozik a szakemberképzés és humánerőforrás-fejlesztése, a Humánreprodukciós Igazgatóság már elindította négy új szakképzés kidolgozását, amely az embriológus, andrológus, reprodukciós szakember és asszisztens utánpótlását biztosítja. Ez kulcseleme annak, hogy a megnövekedett igényekhez megfelelő számú szakember álljon rendelkezésre, azonban a szakembergárda kinevelése is időbe telik – jelezte.

Az államtitkár a regionális hozzáférés javításáról felidézte, 2024-től működnek a Meddőségi Szakambulanciák a vármegyei kórházakban, amelyek a kisebb településeken élők számára is könnyebbé teszik a kivizsgálást és a kezelések megkezdését. 

Takács Péter szerint ugyanakkor a termékenységtudatosság erősítése is éppen olyan fontos feladat, mint a szakemberképzés vagy a szakambulanciákhoz való hozzáférés.

 – A meddőség kezelése a megelőzéssel és a korai felismeréssel kezdődik, így az olyan életmód-kockázatok, mint az elhízás, dohányzás, valamint a késői gyermekvállalás miatti rizikók csökkentése is kiemelt feladatunk. Ebben segítenek vagyottgyermekekert.hu kampányai is – tájékozatott, kiemelve, hogy 

a következő időszak egyik legfontosabb feladata lesz a jogszabályi és etikai háttér fejlesztése, vagyis a petesejt-donáció új szabályozása, az anonim és irányított donáció feltételeinek rögzítése, a donorjogok védelme és az etikai keretrendszer kidolgozása.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojeleknémetországi

Tovább tart a német agónia

Vida Ákos avatarja

A mai német politika szélsőséges és értelmetlen klímaideológiával ellehetetleníti az egész német ipart és elszegényíti a lakosságot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu