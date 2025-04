„Olyan lett, mint a 3in1 sampon, lassan már mindenre ezt használjuk” - mérlegen az Ozempic

– Az Ozempic olyan lett, mint a 3in1 sampon, lassan már mindenre ezt használjuk: túlsúlyra, alkoholproblémákra és meddőségre is – jegyzi meg Noémi, akinek három éve ajánlották a gyógyszert, elsősorban az inzulinrezisztenciája miatt, de az ő lelki szemei előtt csak az lebegett, hogy nyárra bomba alakja lesz. Már túl volt ezerféle diétán, az életmódváltás pedig valahogy mindig kudarcba fulladt, sehogy sem mentek le a kilók, de az orvosa sem volt elégedett a laborjával.

Hatalmas reményeim voltak a szerrel kapcsolatban, már csak az ára miatt is, kisebb vagyont kellett érte kiadni. De csak arra tudtam gondolni, hogy végre szenvedés nélkül is jól fogok kinézni. Akkor már lehetett tudni, hogy Amerikában és itthon is ezzel fogynak a sztárok, gondoltam, miért én maradjak ki?

– idézi fel a 37 éves édesanya, akinek bejöttek a számításai, amíg lelkesen szúrta magát, a kilók is elindultak lefelé, különösebb megerőltetés nélkül.

Szemaglutid, te csodás!

Az úgynevezett GLP–et, a glukagonszerű peptidet az 1980-as években fedezték fel: ez a bélben termelődő hormon segít a vércukorszint csökkentésében, a kutatók előtt pedig az a cél lebegett, hogy létrehozzanak egy gyógyszert, amely a GLP–1-et utánozza, ezáltal csökkentve a cukorbetegek veszélyesen magas vércukorszintjét. Az első sikereket a dán Novo Nordisk érte el, liraglutid hatóanyagú gyógyszere 2010-ben kapott engedélyt az Egyesült Államokban, ám az igazi áttörést alig néhány évvel később, 2017-ben érte el a dán gyógyszeripai cég, amikor a piacra került a szemaglutid hatóanyagú készítmény a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére.

Az Ozempicben és társaiban található szemaglutid hormon – azonkívül, hogy kifejti az inzulint termelő bétasejtekre kedvező hatását – lassítja a gyomorürülést és a központi idegrendszeren keresztül csökkenti az étvágyunkat.

Ebből adódóan az injekció rendszeres használata nemcsak a vércukorszintet csökkenti, hanem a testsúlyt is, a kutatók szerint legalább 15 százalékkal lett kevesebb a páciensek testtömege az egy éven át tartó használata során.

– Eleinte jólesik azt érezni, hogy nem akarsz felfalni mindent, nem kívánod az édességet vagy a kevesebb mennyiséggel is beéred, de aztán puffadni kezdesz, a szellentéseid rémesek, és mellé még böfögsz is megállás nélkül. A mérlegen felvillanó szám viszont egyre kisebbet mutat, és ez olyasmi, ami miatt kitartasz és elképzeled magad bikiniben – magyarázza Noémi, majd azt is elárulja, ugyan az orvosa nem esküdött volna meg rá, valószínű, hogy az Ozempictől lett epeköve. – A cél az volt, hogy eleget fogyjak egy esztétikai műtéthez, és ez sikerült is, a gimi óta nem volt 38-as ruhaméretem – mondja elégedetten.

Noémi története egyáltalán nem egyedi, az Ozempic piacra kerülése óta ugyanis több tízmillió nő és férfi kezdte el használni az injekciót a vágyott külső reményében.

A TikTokra több tízezer sikervideó került fel, ahol a túlsúlyos nők és férfiak hihetetlen átalakuláson estek át rövid időn belül.

2020 óta az USA-ban megnégyszereződött a használók száma, amelynek hatása nem maradt el a gazdaságban sem, a kiskereskedelmi láncok állítása szerint a fogyasztószernek használt injekció miatt kevesebb élelmiszert vásárolnak az amerikaiak. De a magyarok is lelkes használói, csak tavaly idehaza havonta 35 ezer doboz fogyott a készítményből, amelynek beszerzése egyáltalán nem volt könnyű, a cukorbetegek mellett ugyanis boldog-boldogtalan szúrta magát az egyébként vényköteles termékkel. A valóban jogosult betegeknek pedig emiatt sokszor patikáról patikára kellett járniuk, hogy hozzá tudjanak jutni a készítményhez.

Fotó: AFP/JOHAN NILSSON

Mínusz kilók, plusz egy fő

Az Európai Gyógyszerügynökség és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) még egy közös állásfoglalást is kiadott a kezelőorvosoknak, amelyben arra hívták fel a figyelmet, hogy a készítményt fogyókúrás szerként tilos felírni a betegeiknek. Ám felhívás ellenére az Ozempic-őrület tovább dübörgött, a túlsúllyal küzdők pedig a közösségi médiában terjedő Ozempic-átalakulásokat látva azt érezhették, talán ez az egyetlen esélyük arra, hogy leadják a fölös kilóikat.

Az NNGYK tájékoztatása szerint a gyógyszer elérése azóta stabilizálódott, és Magyarország egyike azoknak a piacoknak, ahol gond nélkül hozzá tudnak jutni az orvossághoz. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő gyógyszeradatbázisa szerint a tavalyi évhez képest ráadásul némileg mérséklődött az Ozempic-használók száma (ami vélhetően annak is köszönhető, hogy megjelent más gyártó is a piacon),

de még így is közel harmincezer doboz fogy havonta a „csodaszerből” idehaza.

A sikersztorik mellett azonban több olyan történet is napvilágra került, ami felvet néhány kérdést a gyógyszerrel kapcsolatban: a dobozon olvasható mellékhatások mellett néhány új, egészen döbbenetes tünet is jelentkezett a használók körében, mint például a terhesség. Noha a szemaglutid hatóanyagú gyógyszerek apró betűs leírásában figyelmeztetnek arra, hogy a készítmény csökkentheti a szájon át szedhető fogamzásgátlók hatását, a cukorbetegek és a bikiniszezonra készülők figyelmét mégis elkerülhette mindez, hogy lapos has helyett végül gömbölyödni fognak a készítmény használata miatt.

Logikus, még sincs tanulmány rá

Ez az állapot azonban több dolog miatt is aggasztó lehet. A termék használatával kapcsolatban arra is figyelmeztetnek, hogy amennyiben valaki gyermekvállalás előtt áll, legalább két hónappal előtte hagyja abba az injekció használatát. Ennek oka, hogy nincs arra semmilyen klinikai kutatás, milyen hatása van a szemaglutidnak a magzatra vagy épp a spermiumokra.

A The BMJ egészségügyi szaklap beszámolója szerint nehéz megállapítani, hogy a közösségi médiában terjedő betegtörténetek mennyire tekinthetők valós bizonyítékoknak vagy mennyire írhatók az Ozempic számlájára, ám annyi bizonyos: sok olyan sztori került nyilvánosságra, ahol a termékenységi gonddal küzdő nők végül várandósok lettek.

Egy Ozempictől lettem várandós nevű Facebook-csoportban van, aki a gyógyszer alkalmazása során méhen kívüli terhességről és vetélésről számolt be, másoknak viszont problémamentesen zajlott a babavárás, és egészséges gyermeket szültek.

Az orvosok szerint ezeknek a beszámolóknak a megítélésében azt is fontos látni, hogy a túlsúly miatt vagy a túlsúlyt is előidéző betegségek okán (cukorbetegség, inzulinrezisztencia, PCOS stb.) kialakult meddőség esetében bizony előfordulhat, sőt valójában logikus, hogy a gyógyszer nemcsak a súlyproblémákat oldja meg, hanem a hormonális gondokat is, ezzel pedig termékennyé teszi a pácienseket.

Érdekes kérdés egyébként az is, hogy ha a szakemberek számára ezek a megállapítások logikusak, vajon miért nem készültek arról tanulmányok, hogy a gyógyszernek milyen hatása van a termékenységre.

Melyik kockázat jelent nagyobb veszélyt?

Az NNGYK szerint mint minden gyógyszernek, így az Ozempicnek is lehetnek nemkívánatos, akár súlyos mellékhatásai is, ám azoknak, akik szemaglutid hatóanyagú kezelésre szorulnak, gyakran már eleve vannak a cukorbetegséggel és/vagy elhízással kapcsolatos szív- és érrendszeri szövődményeik, mint például a magas vérnyomás. A szervezet szerint ilyenkor a kezelőorvos a pácienssel közösen mérlegel, melyik kockázat jelent nagyobb problémát. Az ezekhez az állapotokhoz kapcsolódó kockázatok meghaladják a gyógyszeres kezeléssel kapcsolatos kockázatokat, illetve fontos hangsúlyozni, hogy a gyógyszeres kezeléssel az alapbetegségből adódó szövődmények kockázata is csökken – jelezték.

A szemaglutidok másik veszélye, hogy a hasnyálmirigy izgalmát okozzák, amely hasnyálmirigy-gyulladást okozhat, ez pedig olykor medulláris pajzsmirigydaganathoz vezethet. A szakemberek szerint azonban a megfelelő óvintézkedések mellett mindezek elkerülhetők: a gyógyszer használata előtt nem árt egy laboratóriumi vizsgálat, ahol a kalcitonin értékét ellenőrizzük, és mindenképpen érdemes a pajzsmirigyet is megvizsgálni ultrahanggal, hasi fájdalom esetén pedig járjunk utána az okoknak, mielőtt a terápiát folytatjuk.

A készítményről tehát bőven akadnak pozitív és negatív tapasztalatok, a tudományos értekezések pedig olykor magukat a kutatókat is meglepik: egy friss kutatás szerint a függőségek kezelésében is sikereket érnek el.



Még az Ozempic feltalálója is aggódik

Talán jól mutatja az Ozempic-jelenség hatását az is, hogy az Ozempic feltalálója nemrég tudományos díjat kapott. Daniel Drucker endokrinológus és klinikus-tudós egy interjúban arról beszélt, noha kutatásai során nem volt egyetlen „Heuréka!” sem, a kutatási eredmények láttán már sejteni lehetett, hogy jó nyomon vannak.

A kutató szerint az Ozempic és más, szemaglutid alapú gyógyszerek világszerte megváltoztatták a fogyókúrapiacról és az egészséges életmódról alkotott nézeteinket, ez viszont számos etikai kérdést is felvetett.

Ez egy nagyon összetett kérdés, a társadalomban általában van egy olyan szegmens, amely az elhízással élőket elítéli, és azt mondja, a túlsúlyosak gyengék vagy lusták a változáshoz. Sok ember viszont – akiket a klinikai gyakorlat során látunk – valóban mindent megtett, tartották a csökkentett kalóriatartalmú diétát, az agyuk viszont oltalmazza a fölös kilókat. A GLP–1 gyógyszerekkel ezeknek az embereknek segíthetünk a fogyásban

– fejtette ki álláspontját, ám arra a kérdésre, hogy aggódik-e amiatt, hogy olyan emberek is használják a gyógyszert, az orvos azt felelte: vannak aggályai, a gyógyszerre valóban jogosultak mellett ugyanis nagy számban jelentek meg azok a használók is, akik csak mondjuk egy esküvőre készülnek, és két hónap alatt szeretnének lefogyni.

Daniel Drucker egyben arra is felhívta a figyelmet, hogy jelenleg nincsenek klinikai kutatások arról, hogy az egyébként egészséges, nem cukorbeteg, de túlsúlyos vagy magát annak tartó egyénekre milyen hatással vannak azok a gyógyszerek, mint például az Ozempic. – Fontos feltenni magunknak azt a kérdést, amikor fogyni szeretnénk: ez vajon egészséges? Nem tudjuk. Emiatt pedig mindig észben kell tartanunk azt, hogy még nem tudunk mindent ezeknek a gyógyszereknek a biztonságáról – összegzett az endokrinológus.

Borítókép: A látványos fogyáson keresztülesett Ariana Grande énekesnő rajongói körében (Fotó: Michael Buckner/Penske Media via Getty Images)