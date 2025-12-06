Valaha szerelemből slejfoltak

A sütőipar alternatív ágazatának képviselői vezényelték le a jelenleg is zajló kovászforradalmat. Újra felfedezték az évszázados eljárást, víz és liszt keverékéből állítottak elő kovászt, és adalékanyagok nélkül, hosszú kelesztéssel sütöttek kenyeret. A 2010-es évek elején sok esetben a multicégeknél megfáradt, kiégett, jól fizetett alkalmazottak léptek elő a kovászforradalom főszereplőivé. Jacques Liszt, alias Juhász Mihály például banki szakjogászként dolgozott, de az ősi búzákkal kísérletezve találta meg önmagát a belvárosi Apáczai Csere János utcai pékségben. A szociológus végzettségű Vajda József hátat fordított jól menő, biztonságtechnikai rendszereket forgalmazó vállalkozásának, megalapítva a Pékműhelyt a Bartók Béla úton, majd további két telephelyen bővítette tevékenységét. Ő hívta életre a kézműves pékek találkozóját, a Kenyérlelke fesztivált, és könyvet is írt a kovászról. Szabi, a pék, azaz Szabadfi Szabolcs ma a Mindmegette sütő-főző weboldal YouTube-csatornáján tanít. Előtte Ausztria, Franciaország és Olaszország legjobb pékjeitől tanulta meg a mesterséget. Már cégbirodalmat igazgat: a Panificio il Basilico Budapesten és Szentendrén is nyitott üzleteket. A Pipacs pékség társalapítója, Fülöp Ádám Franciaországból hozta haza a know how-t, és Óbuda után a belvárosban is megtelepedett. Makkai Balázs a jól fizető informatikusi pályát hagyta ott, s ma már Újbuda egyik felkapott pékségét, a Megszegett Ígéretet irányítja. A kovászos kenyér nem csak a fővárost kerítette bűvkörébe: vidéki nagyvárosokban, üdülőhelyeken nyíltak sorra a kézműves pékségek üzletei.
Mindannyian egy nemzetközi hullámot lovagoltak meg, amely válasz volt a minőségi élelmiszerek iránti igény növekedésére. Visszatértek a hagyományos megoldásokhoz. Így került képbe a kovász, amely lassú erjedéssel készült, aromákban gazdagabb, könnyebben emészthető kenyereket eredményezett. Ez ellenpontja volt a gyorsított eljárással, jellemzően élesztő és egyéb adalékanyagok segítségével előállított, gyakran silány minőségű pékáruknak.
