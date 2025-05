Régi édességek nyomában: időutazás nápolyival

Napi kapacitásuk akár százötven kiló nápolyi is lehet. Fotó: Ladóczki Balázs

Közben elfogy a gépből a massza, kifut az utolsó nápolyilap is. A napi termelés letudva, kezdődik a gép takarítása, hogy másnap új massza kerülhessen bele, új – jelen esetben történetesen citromos – ízesítést adva a nápolyinak.

– Mi a legtávolabbi hely, ahonnan jönnek a nápolyiért?

– Az ország északkeleti részében is kapható a termékünk, Borsod, Szabolcs vármegyékben, de a Balaton környékén is árulják. Van egy vásárlónk, aki havonta kétszer-háromszor jön, és Németországba küldi a különböző nápolyit – mondja büszkén Szabolcs, aki szerint azok, akik betérnek hozzájuk, azt mondják: már a bolt külseje, a hetvenes éveket idéző kirakata is a múltba repíti őket, és az üzem üzlethelyisége is szinte olyan, mint 1971-ben volt, amikor a nagypapa megkezdte a nápolyi készítését. – Az ízvilág is időutazás, hiszen hosszú évtizedek óta ugyanazon recept alapján készülnek a nápolyik. Mintha 1980-ban harapna az ember a nápolyiba, ugyanazt az ízt érzik ma is a vevők – mosolyog a harmadik generációs ízmester.

